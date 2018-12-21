Чи є визначені законодавством гарантії для осіб передпенсійного віку?

By  | 21.12.2018 | Filed under: Акценти

На це питання у рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО» нам дасть відповідь директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

- Статтею 14 Закону України «Про зайнятість населення» визначено категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Серед переліку є особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років. З метою їхнього працевлаштування підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.

- Часто бачимо оголошення про те, що підприємства шукають працівників та встановлюють вимогу щодо віку особи. Чи допускається таке?

- У пункті першому частини п’ятої статі 50 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено заборону висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, зокрема і вікові обмеження, в оголошеннях (рекламі) про роботу та під час проведення добору працівників, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя. Отож, якщо особі відмовляють у працевлаштуванні за віковою ознакою, то вона може таке рішення працедавця оскаржити у судовому порядку. Відмова у зв’язку із віком особі передпенсійного віку у працевлаштуванні буде розцінена як серйозне порушення. Звертаю увагу, що для того, аби оскаржити в суді відмову про працевлаштування, потрібно вимагати від працедавця письмову відмову з обґрунтуванням причини відмови.

Нагадуємо нашим читачам, що у разі необхідності Ви можете звернутися за правовою допомогою до бюро правової допомоги – відділу Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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