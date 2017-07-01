Чи порушували проти Петра Іванишина кримінальні справи?

У Трускавецькому міському суді слухається цивільна справа за позовом Петра Іванишина та Лесі Дідик проти журналістів щодо образи «репутації». На судовому засіданні 29 червня адвокат позивачів Юрій Крамар подав клопотання про доручення до матеріалів справи ряду документів, одним з яких є довідка про те, що проти Петра Іванишина ніколи не порушувалися кримінальні справи. Адвокат визнав, що його підзахисний був комсомольцем і торгував алкоголем, але заперечив, буцімто цей алкоголь був фальсифікатом, через що проти П. Іванишина порушувалися кримінальні справи.

В той же час у розпорядженні «Трускавецького вісника» є інформація, що 20 липня 2007 року в.о. прокурора м. Борислава Львівської області порушено кримінальну справу № 151-0116 за ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України по факту виявлення та вилучення 455 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв в магазині ТзОВ «Альфа» (м. Борислав, вул. Шевченка, 47-А). Вищевказані алкогольні напої згідно експертного дослідження (висновок спеціаліста № 197 від 13.07.2007) є недоброякісною продукцією, небезпечною для життя та здоров’я людей).

Одним з документів, наданим до суду адвокатом Крамаром Ю., підтверджується, що Петро Іванишин є засновником ТзОВ «Альфа».

У липні 2007 року спецповідомлення про викритий злочин у сфері оподаткування було подано начальнику Управління податкової міліції Державної податкової інспекції у Львівській області, полковнику податкової міліції Горобинському М.О. (вихідний номер листа ДПІ у Дрогобицькому районі № 1988/26-3/2 від 23.07.2007). Огляд приміщення ТзОВ «Альфа» проводився згідно постанови Дрогобицького міськрайсуду.

Проте тоді кримінальну справу по факту продажу алкогольного фальсифікату магазином П. Іванишина так і не було доведено до кінця. Нагадаємо, що в 2007 році Петро Іванишин був депутатом Трускавецької міської ради за списком партії «Наша Україна», а ця політична сила мала всю вертикаль влади (голова Львівської ОДА П. Олійник, президент України В. Ющенко).

До Трускавецького відділення міліції також поступали скарги по факту придбання недоброякісного алкоголю в магазині «Альфа» П. Іванишина на вул. Річки, зокрема від громадянки Колодій, працівниці одного з санаторно-курортних закладів Трускавця, розміщених неподалік горілчаного магазину П. Іванишина.

Отже, якщо формально особисто проти П. Іванишина не порушувалися кримінальні справи, то вони все ж порушувалися по факту порушень законодавства на підконтрольних йому підприємствах.

Цікаво, що подаючи документи, які підтверджують членство Петра Іванишина у Всесоюзній ленінській комуністичній спілці молоді (ВЛКСМ, скорочено комсомол), адвокат позивача не надав підтвердження про вихід його підзахисного з цієї організації, а також не подав звітність по коштах осередку ВЛКСМ у м. Бориславі.

Як інформує наше джерело, на початках української незалежності кошти комсомольської організації Борислава, якою керував Петро Іванишин, безслідно зникли.

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