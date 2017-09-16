Чи пройде Петро Іванишин спецперевірку?

Виглядає на те, що центральна влада плювати хотіла на думку громадськості. Незважаючи на хвилю бурхливого обурення у Трускавці щодо можливого призначення одіозного політика Петра Іванишина на посаду начальника Медично-реабілітаційного центру «Перлина Прикарпаття» (санаторій МВС), його друг Степан Кубів (віце-прем`єр-міністр) наполіг на своєму. Факт залишається фактом – відстояти свого керівника колектив санаторію не зміг, і під тиском зверху Олександр Шишко змушений був написати заяву на звільнення.

Як інформує наше власне джерело, зараз Петро Іванишин проходить спецперевірку, щоб зайняти посаду керівника державного санаторію. Не виключено, що допомагають йому пройти цю спеціальну перевірку ті ж люди, які запропонували його кандидатуру на погодження на найвищих щаблях влади. Звивається і зять пана Іванишина, юрист за фахом, керівник виконавчої служби Полтавщини в часи Януковича. Оскільки метою призначення п. Іванишина є приціл на майбутні вибори (а він як людина з досвідом, міг би допомогти провладним «Нарфронту» і БПП зробити «результат), то не виключено, що спецперевірку цей чоловік все ж пройде. Як кажуть, і не такі проходили.

А що ж із фактами? Факти з біографії П. Іванишина, факти порушення кримінальних справ чи проваджень по фірмах, до яких він причетний, факти, викладені у зверненнях офіцерів внутрішніх справ, Ради ветеранів, інших громадських організацій, зрештою, думка, викладена у колективному листі депутатів Трускавецької міської ради – невже все це не візьмуть до уваги? Невже влада настільки здатна демонструвати свою насмішку над законами та свавілля, що призначить на посаду людину, котра не раз і не два «засвітилася» в справах, щодо яких правоохоронці мають свою специфічну термінологію? І невже така людина очолить санаторій, куди з`їжджаються правоохоронці різних чинів та рангів, де можна отримати інформацію, яка може бути надзвичайно цінною для кремлівських агентів? До речі, дружба пана Іванишина з політтехнологом з Російської Федерації Павлом Мезеріним теж до уваги не береться, чи як?

У своєму листі на адресу Прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана та міністра внутрішніх справ Арсена Аракова від Трускавецької міської організації ветеранів України, в котру входять кілька громадських організацій міста Трускавця (ветерани війни, діти війни, ветерани праці, ветерани МВС, ветерани Збройних Сил, єврейська община), читаємо:

«Іванишин Петро Кирилович – колишній другий секретар Бориславського міського комітету комсомолу.

В свій час створив фірму «Альфа» по випуску алкогольних виробів, а після порушення кримінальної справи (по факту сумнівної якості продукції) змушений був припинити роботу фірми.

У 2006-2010 роках Іванишин П.К. був депутатом Трускавецької міської ради, де відзначився роботою на користь власних інтересів, постійно створював конфліктні ситуації, для людей і міста нічого доброго не створив, по складу характеру конфліктний, непорядний, не вміє тримати слово.

Люди більше не довіряють П. Іванишину і не обирають його депутатом, про що свідчать результати виборів до місцевих органів влади у 2015 році.

Будучи призначеним на посаду виконавчого директора ТзОВ «Трускавецький водоканал», він практично довів його до банкрутства, ввів водоканал у мільйонні збитки, через що і був знятий з цієї посади на вимогу громадськості.

Згідно заяви про скоєний злочин справу Іванишина П.К. внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань та відкрито кримінальну справу».

І що далі? А далі буде видно. Все покаже спецперевірка. За часів Януковича в Україні міністром оборони був громадянин іноземної держави. Тож не буде великим чудом, якщо така людина як П. Іванишин очолить санаторій у провінційному Трускавці. І працюватиме одночасно «і на ваших, і на наших». Тобто, і на вибори для порошенківців-яценюківців, і на кишеню, і на команду, ниточки від якої тягнуться далеко «за небокрай»…

А наостанок хочеться сказати хоча б щось добре про Петра Іванишина. Нижченаведені скріни його коментарів на Фейсбуку показують, наскільки це благородна, люб’язна, врівноважена, правдива та вихована людина. Чи не так?

Андрій Кулик

Також читайте