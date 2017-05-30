Нещодавно в Інтернеті чисто випадково натрапив на новий трускавецький сайт. Випадковість полягала в тому, що на запит «Трускавецький інформаційний центр» (стосовно діяльності комунального підприємства Трускавецької міської ради, яке зараз очолює депутат ТМР Віра Сазонова) пошукова мережа показала якийсь новий ресурс під назвою «Трускавецький інформаційний сайт». Трапилося це 22 травня, тоді ж одна стаття з цього сайту (інтерв’ю з колишнім головою міста Болеславом Денисовичем Петровським) була розміщена з відповідним посиланням і на «Трускавецькому віснику». Щоправда, тоді на сайті красувалася назва «Цікавий Трускавець», яку зараз чомусь змінили на «Трускавецький інформаційний сайт». Шкода, бо назва «Цікавий Трускавець» є явно кращою.

Буквально вчора, 29 травня, кілька людей звернулися до мене із запитанням, чий це сайт і чи маю до нього відношення я особисто. Причиною цього вочевидь стали мої публікації про фестиваль-конкурс «Трускавецька Фієста». Тут відразу слід розставити всі крапки над «і» та зазначити, що інформаційним відділом готельно-курортного комплексу «Карпати» готувався та розсилався прес-реліз на адресу кількох друкованих видань, редакцій радіомовлення та Інтернет-сайтів. Тому приписувати мою дотичність до цього сайту тільки тому, що на ньому розміщений підготовлений мною прес-реліз, є явно недоречно.

Зрештою, на сайті є вказано і прізвище людини, котра розміщує більшість публікацій. Це кореспондентка трускавецького проводового радіо, талановита дівчина (переможниця ряду пісенних фестивалів) Наталія Бегін. Можливо, це її особистий проект, а можливо вона просто наповнює цей сайт, який є у власності невідомих нам осіб.

Насторожує те, що на сайті є один не надто грамотний допис від якогось Андрія Андрієнка, який претендує на аналітику, принаймні пробує шукати себе в журналістиці. Оскільки в середовищі трускавецьких та дрогобицьких журналістів людини з таким прізвищем немає, то стає зрозуміло, що це хтось вирішив писати що йому заманеться під таким псевдонімом. Буде прикро, якщо власники сайту не припинять таку ганебну практику, адже тоді нормальний сайт може перетворитися у такі собі «Джерела Трускавця» №2, тобто в гидотну клоаку бруду, брехні та перекручень.

І тут ми підходимо до цікавого моменту – а хто ж власне стоїть за цим сайтом? Якщо Лев Грицак, то стоїть питання: навіщо йому ще один інформаційний ресурс, якщо він контролює газету «Франкова криниця Підгір`я» та завжди має можливість висловити свою думку на сторінках деяких інших регіональних газет та ряду Інтернет-ресурсів?

Можливо, за сайтом стоїть чинний міський голова Трускавця Андрій Кульчинський? У нього теж були амбіції мати свої власні ЗМІ, досить лише пригадати Інтернет-проект «Трускавець-2012», або ж як красувалися його фото у газеті «Територія Слова», де в певний час підпрацьовувала на виборах теперішня редакторка «Джерел Трускавця» Ольга Куц та піарила Андрія Богдановича по повній програмі. Відхилимося від основної теми – це був 2010 рік, а згодом, у 2012, ця ж Ольга Куц піарила по повній і по чорній Ігоря Куруса, кандидата в депутати Верховної Ради України. Не пройшло і двох років, як та ж «журналістка» почала обливати Ігоря Куруса брудом, як, зрештою, і Андрія Кульчинського.

На користь гіпотези, що «Трускавецький інформаційний сайт» (чи «Цікавий Трускавець» – навіть не знаємо, як цей сайт називати) може бути під контролем Андрія Кульчинського може свідчити не лише той факт, що Наталія Бегін працює в комунальному підприємстві (міське радіо), але й палкий захист мера зі сторони вищезгаданого Андрія Андрієнка. Після детального прочитання його статті на тему сміття в нас виникли певні думки щодо того, хто ж може бути тим «Андрієнком».

Ну і є ще третій варіант – сайт може бути контрольований трускавецьким «Народним контролем», про що свідчить наявність на ньому відеорепортажів Агенції журналістських розслідувань «Трускавець Онлайн». Наскільки відомо з відкритих джерел, за «Онлайном» стоять два депутати Трускавецької міської ради від ГР «Народний контроль»: Руслан Цехмейстер та Святослав Грабовський. А оскільки час від часу репортажі «Трускавець Онлайну» проводить згадувана вище журналістка Наталія Бегін, то не виключено, що цей новий сайт створився спеціально під наступні вибори, до яких він ще має час «розкрутитися». Знаючи потенціал та наполегливість Руслана Цехмейстера можна не сумніватися, що новий сайт він розкрутить як слід.

Четвертого варіанту хто ж контролює цей сайт ми не бачимо. Або Лев Грицак, або Андрій Кульчинський, або Руслан Цехмейстер. Правда, для складення мозаїки ще явно бракує всіх пазлів. Оскільки сайт почав функціонувати з 10 травня цього року (дата першої публікації), то даних ще явно замало, щоб зробити остаточні висновки та дати чіткі відповіді на запитання: чий сайт, для чого він створюється, хто його оплачує і чого чекати від дописів на ньому? Сподіваємося, що «Трускавецький інформаційний сайт» («Цікавий Трускавець») відповідатиме своїй назві та подаватиме трускавчанам та гостям курорту цікаву інформацію. Але як воно буде насправді – побачимо…

Володимир Ключак

P.S. Адреса сайту: http://www.intruskavets.com.ua/

Трускавецький вісник

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