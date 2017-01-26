Чим для вас є вища освіта? Новими глибокими знаннями чи просто дипломом?

На жаль, для багатьох українців вища освіта полягає у тому, що через 4 роки нестерпних мук ти зможеш отримати омріяний диплом. А що з ним робити далі? Правильно, заховати у надійне місце і шукати роботу не за спеціальністю (мало знаю тих, хто працює за освітою). Воно й не дивно, зараз вища освіта «в тренді» – головне, щоб була. Це як галочка у списку покупок.

І от постає питання: що робити тим, хто хоче мати диплом про «вищу», але не хоче протирати свої брендові джинси в університеті? А на допомогу таким людям охоче приходять вони – продавці підробок. І якщо раніше вони ховалися у закутках (підземні переходи і таке інше), то тепер у них новий рівень – сайти в мережі. І знаєте, їх зараз абсолютно не лякає публічність.

Напевно, я б ніколи не подумала писати матеріал на таку тему, якби не одне ранкове повідомлення від старости: «О, дивіться, 500$ і наша освіта вже в кишені)». До тексту додавалось посилання, за яким я негайно перейшла. І тут справжній онлайн-магазин: диплом бакалавра/магістра, атестат і навіть диплом доктора наук. Ціни прописані поруч, ну і звісно ж – контакти. Вирішила раптом, що не завадив би мені диплом магістра економічних наук, написала їхньому консультанту, а відповідь не забарилась. Прийшов досить об’ємний лист, в якому детально все розписали: що входить в пакет документів до диплому, скільки коштує, рівень захисту документу і таке інше. До речі, консультант також наголосив, що їхня контора має «вполне плодотворный опыт – одиннадцатилетний».

Наступне, що мене шокувало – їхня розповідь про себе. Прагнення купити диплом за словами цих псевдо-освітян є логічним, бо ж система освіти у нас недосконала. Так, не сперечаюсь, в нас достатньо проблем у цій сфері, але ж хіба купівля диплому є виходом із ситуації? А тепер моє улюблене, цитую: «Сьогодні поки ще рідко зустрінеш викладача, який позбавлений залежності від хрусткого бакса і з усією душею підносить матеріал студенту. У більшості випадків все в освітній галузі так чи інакше обертається навколо зелених і хрустких фотографій американських президентів… Так чому б відразу не дозволити собі купити диплом і забути про болісні роки навчання». І така проблема у нас є, але не всі такі ласі до грошей, є й справжні викладачі. В моєму житті таких більшість, на щастя.

А як ви вважаєте, чого можна очікувати від «фахівців» з такими дипломами? А якщо лікар, який вас лікує, отримав свою «освіту» за тиждень і за 500$? Мене, наприклад, така думка жахає.

Час руйнувати стереотипи щодо користі диплому, час змінювати систему освіти і своє ставлення до неї, варто послухати свою совість, варто боротись із шахраями. «Не купуй російські товари!» – закликають нас волонтери. «Не купуй диплом!» – просить совість, а з нею і я.

Не рекламую, підтверджую свої слова – http://diploma-ua.com/

Мар”яна Галькович

Трускавецький вісник

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