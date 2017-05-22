Чия земля? Іванишина!

26 липня 2012 року Трускавецька міська рада на двадцятій сесії шостого демократичного скликання приймає рішення № 348. Ось уривок з цього рішення:

«8. Припинити дію договору оренди земельної ділянки, укладеного між Трускавецькою міською радою (орендодавцем) та Іванишином Петром Кириловичем (орендарем), зареєстрованого 15.03.2012 року у книзі реєстрації договорів оренди земельних ділянок за № 461150004000082, на земельну ділянку площею 0,2617 га по вул. Помірецькій, з моменту реєстрації державних актів.

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення гр. Іванишину Петру Кириловичу по вул. Помірецька площа земельної ділянки 0,1000 для будівництва та обслуговування житлового будинку (землі житлової та громадської забудови).

9.1 Надати у власність гр. Іванишину Петру Кириловичу земельну ділянку площею 0,1000 га. по вул. Помірецька для будівництва та обслуговування житлового будинку (землі житлової та громадської забудови), що перебуває в користуванні Іванишина Петра Кириловича.

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення гр. Іванишину Петру Кириловичу по вул. Помірецька площа земельної ділянки 0,1200 для ведення садівництва.

10.1 Надати у власність гр. Іванишину Петру Кириловичу земельну ділянку площею 0,1200 га. по вул. Помірецька для ведення садівництва (землі житлової та громадської забудови), що перебуває в користуванні Іванишина Петра Кириловича.

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення гр. Іванишину Петру Кириловичу по вул. Помірецька площа земельної ділянки 0,0417 для ведення особистого селянського господарства.

11.1 Надати у власність гр. Іванишину Петру Кириловичу земельну ділянку площею 0,0417 га. по вул. Помірецька для ведення особистого селянського господарства (землі житлової та громадської забудови), що перебуває в користуванні Іванишина Петра Кириловича».

З цього рішення, підписаного тодішнім міським головою Трускавця Р. Козиром, видно, що договір оренди між орендодавцем (Трускавецька міська рада) та орендарем (Іванишин П.К.) розривається, а земельна ділянка площею 0,2617 га по вул. Помірецькій ділиться на три частини і кожна з них передається пану Іванишину. Одна як земля під будинком, друга як земля для садівництва, а третя ділянка – увага! – для ведення особистого селянського господарства!

В своєму коментарі на Фейсбуку Петро Іванишин так пояснює отримання цієї земельної ділянки: «Я купив об’єкт незавершеного будівництва по вул. Помірецькій (і за немалі гроші), за яким була закріплена земельна ділянка. А там при Грицаку земля роздавалась «потрібним» людям «безплатно». І прекрасно знаєте, що в мене в першій санітарній зоні є житловий будинок, де не можна будуватись ні проводити реконструкцію, а потрібно відселятись».

Дійсно, це правда, що в першій санітарній зоні в пана Іванишина є будинок і закон забороняє там будуватись чи вчиняти якісь дії. Але пан Іванишин мовчить, що за відселення з першої санітарної зони він вже отримав квартиру – там, де зараз мешкає, на вулиці Стуса. А те, що взяв він земельку «для ведення сільського господарства» є звичайним окозамилюванням, бо ж в місті Трускавці НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО надавати землю для ведення с/г. Виняток зробили для обласного депутата від «Фронту змін» та особистого приятеля мера Р. Козира. Благо, що в часи Януковича на махінації на місцях великої уваги не звертали, бо регіонали обкрадали державу та нищили її в значно більших масштабах. Чи не тому ні прокуратура, ні СБУ, ні інші правоохоронні органи не звернули увагу на це рішення. А відповідно міський голова Р. Козир не поніс жодної відповідальності за те, що таке рішення було прийнято.

Це був золотий час для корупціонерів. Влада була закритою, непрозорою, тирани думали, що вони прийшли навіки. Але воля Божа була інакшою…

«Бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потемки, при світлі почується, що ж шептали на вухо в коморах, на дахах проповідане буде» (Євангеліє від Луки, 12:2-3).

Вл. інф.

Трускавецький вісник

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