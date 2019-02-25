Делегації з Трускавця та Дрогобицького району їздили на вшанування пам`яті жертв Павлокоми та могилу отця Вербицького (фоторепортаж)

By  | 04.03.2019 | Filed under: Публікації

У неділю, 3 березня, в Польщі в селі Павлокома відбулося традиційне щорічне вшанування жертв українсько-польського протистояння. Мова йде про період кінця ІІ світової війни, коли в березні 1945 р. в Павлокомі за різними джерелами було вирізано від 80 до 500 українців. Злочин вчинили представники Армії Крайової (польський аналог УПА).

Також традиційно на початку березня делегації з України їздять на могилу отця Михайла Вербицького – автора музики Національного гімну «Ще не вмерла Україна». Урочистості проходять в селі Млини, де знаходиться могила отця Вербицького.

На ці дві події 3 березня їздили делегації від міст та районів Львівщини та інших областей України. Від Трускавця делегацію очолив міський голова Андрій Кульчинський, від Дрогобицького району – голова Дрогобицької РДА Андрій Шевкенич. В складі трускавецької делегації вшанувати пам`ять жертв Павлокоми та вклонитися праху о. Михайла Вербицького їздили також заступник міського голови Олексій Балицький та два депутати міськради від партії «Свобода» – Богдан Габшій та Юрій Наконечний.

Володимир Ключак, фото Сергія Матійка

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