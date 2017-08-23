Делегація з Трускавця взяла участь в культурному фестивалі в Польщі та набиралася досвіду в Німеччині

Цими вихідними делегація з Трускавця взяла участь у фестивалі польсько-української культури, який проходив в польському селі Пшетсмін (ґміна Колобжеґ). В цьому селі близько 80% мешканців становлять українці. Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, була підписана угода про співпрацю з ґміною Колобжеґ.

Натомість минулого тижня завершився візит делегації з Трускавця до німецької землі Саксонія, де партнером Трускавця є земля Ватлінґен. Участь в поїздці взяли представники освіти, водоканалу, управління розвитку міськради. Метою є підготовка спільних українсько-німецьких проектів на гранти ЄС з метою залучення європейських коштів для фінансування інфраструктурних змін. Візит проходив в рамках спільного німецько-українського проекту «Партнерство з містами України» Engagement Global.

Також читайте