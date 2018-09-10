Депутат Стрийської міської ради несвоєчасно повідомила НАЗК про суттєві зміни у майновому стані

За участі прокуратури області, Апеляційним судом Львівської області залишено в силі постанову Стрийського міжрайонного суду, якою визнано винною депутата Стрийської міської ради у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

Зокрема, народна обраниця набула у власність автомобіль «Volkswagen Passat» вартістю майже 258 тис грн та несвоєчасно повідомила про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.

За наслідками судового розгляду до винної застосовано стягнення у вигляді 1700 грн штрафу.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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