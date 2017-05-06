Дім та пустка в нім

Черговий перегляд фільму з колекції Docudays UA, який проходив 11 травня в УРБАН-бібліотеці Трускавця, був приурочений дням, які вже на порозі – Дню Матері та Міжнародному Дню захисту дітей. Фільм з Прибалтики під назвою «Лізо, ходи додому» – це документальна короткометражна стрічка (тривалістю 28 хвилин), яка піднімає надзвичайно важливі соціальні теми – місця дитини в сім`ї, стосунків дітей та батьків, самотності, цінностей, пріоритетів, виховання, залежностей та ряду інших.

Сюжет фільму побудований на реальній історії. Дитина зростає в неблагополучній, хоча і забезпеченій сім`ї. Її трактують як предмет, як істоту, яка має тільки обов’язки, але не має жодних прав. І хоча відносно дитини немає фізичного насильства, проте наочними є психічні страждання восьмирічної Лізи, яка з реального, порожнього світу своєї сім`ї з безглуздими теревенями, випивками, розвагами, попсою та суперечками втікає у світ природи, плануючи в майбутньому створити свою сім`ю зовсім-зовсім інакшою.

Завідувач УРБАН-бібліотеки Віра Савка звернула увагу на символи, якими щедро насичена стрічка – равлик, павутина, емоційна музика, стрімкий камінь посередині річки, небо з хмарами, самотнє сухе дерево, дім, сльози дитини, її міміка та жести тощо. Після фільму участь в обговоренні взяли начальник Служби у справах дітей Трускавецької міської ради Леся Дребот, директор Трускавецького міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Надія Онаць, учасниця ряду соціальних проектів Тетяна Вінницька, начальник відділу інформаційного забезпечення Трускавецької міської ради Леся Боднар, поет В`ячеслав Умнов, бібліотекар Світлана Карпин, члени Трускавецької міської асоціації інвалідів. Модератором розмови після перегляду фільму традиційно виступила завбібліотеки Віра Савка.

Присутні зійшлися на думці, що фільм показує не тільки нездорові стосунки в конкретно взятій сім`ї, а й є проекцією на проблеми сучасної сім`ї взагалі, причиною яких найчастіше є брак спілкування, нездатність почути та зрозуміти іншого, авторитарна модель поведінки батьків, різні види залежностей (алкоголь, секс, соцмережі та інше). А факт великої кількості «нездорових» сімей у суспільстві показує глибоку суспільну кризу, висловив припущення поет та громадський діяч В`ячеслав Умнов.

Присутні подякували Вірі Савці за можливість переглянути таку цікаву і соціальну значущу стрічку, якої немає для перегляду у вільному доступі. У свою чергу завбібліотеки запросила на наступні зустрічі з фільмами від Docudays UA, які проходять в УРБАН-бібліотеці щомісяця.

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

Також читайте