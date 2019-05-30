Дітям: як не стати жертвою злочину?

Відповідає на це питання у рамках проекту «Я маю право» Марія Николаїшин – директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Для того, аби не стати жертвою злочину, дітям варто запам’ятати кілька простих правил:

- перебуваючи на вулиці, будьте уважні: не підходьте до машини, що зупинилася;

- у разі, якщо у Вас є телефон, планшет чи інша дорого вартісна річ, не хваліться нею своїм друзям у людних місцях – Ви можете спровокувати злочинця;

- не йдіть з незнайомими дорослими, які просять Вас про допомогу (це може бути пастка). Краще покличте дорослого, який їм допоможе;

- не йдіть з незнайомими дорослими до їхнього помешкання, які говорять про те, що мають вдома якусь домашню тваринку (це може бути приманка для Вас);

- завчасно обирайте найбезпечніший маршрут, обговорений із батьками. Вулиці повинні бути освітлені та багатолюдні;

- ідіть по краю тротуарів або назустріч руху машин – таким чином ви зменшите можливість раптового нападу;

- оберніться перед тим, як увійти у двір, під’їзд, ліфт;

- гроші та документи носіть у внутрішніх кишенях одягу;

- не давайте номер свого мобільного телефону незнайомцям, навіть у тому випадку, якщо вони представилися працівниками поліції;

- якщо ви помітили, що вас переслідують, намагайтеся змінити темп та напрямок, зайдіть у людне місце, за можливості попросіть своїх близьких зайти за вами;

- у випадку нападу якомога голосніше кличте на допомогу, кричіть слово «пожежа», на нього люди реагують швидше, визираючи у вікна;

- перебуваючи вдома наодинці, в жодному разі не відчиняйте незнайомим двері та не кажіть про те, що нікого з дорослих немає вдома;

- намагайтеся запам’ятати зовнішній вигляд злочинця, його вік, зріст, якісь особливі риси та негайно повідомте про це у поліцію за телефоном 102.

Звернутися за консультацією з цього питання Ви можете до бюро правової допомоги, які на Дрогобиччині діють з 2016 року. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70,м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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