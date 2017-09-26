До Борислава їде стигматик з Італії

By  | 26.09.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, з 10 до 16 жовтня у місті Бориславі у храмі святої Анни відбуватимуться міжнародні молитовні зустрічі зі стигматиком Іллею Катальдо з Італії. У програмі зустрічей – Святі Літургії, реколекції та зустрічі з воїнами АТО, які перебувають на реабілітації в госпіталях.

Італієць Ілля Катальдо у Страсний тиждень щороку впродовж десятків років фізично відчуває Страсті Христові, має стигмати – рани розп’ятого Спасителя, які щоп’ятниці відкриваються у нього на руках, ногах і боці. Також він володіє такими дарами біолокації, зцілення, читання людських сердець, а впродовж Великого Посту нічого не їсть і не спить, що з медичної точки зору неможливо. Богослови пояснюють цей дар святістю.

Приїзд Іллі Катальдо до Борислава був запланований на 25 липня – 5 серпня, але його перенесли через хворобу батька стигматика.

Окрім стигматика Іллі Катальдо до Борислава в ці дні прибуде також екзорцист Ян Білецький. Нагадаємо, що екзорцисти в Католицькій Церкві відповідальні за вигнання злих духів.

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