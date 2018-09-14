До Міжнародного Дня туризму у Трускавці пройде відкрита екскурсія

27 вересня у Трускавці проведуть відкриту екскурсію-прогулянку для всіх бажаючих. Захід пройде з нагоди Міжнародного Дня туризму, який відзначається власне 27 вересня. Ініціаторами відкритої екскурсії виступили Трускавецький інформаційний курортний центр (керівник Віра Сазонова) та місцевий осередок Асоціації екскурсоводів України у Львівській області. Екскурсію проведе ліцензований екскурсовод, член Асоціації екскурсоводів України, керівник місцевого осередку АЕУ у Львівській області Віктор Пиців. Початок екскурсії – о 11.00 від ТІКЦ (вул. Бориславська, 1).

Маршрут екскурсії-прогулянки: площа Кобзаря – вул. Бандери – площа Незалежності – бульвар Торосевича – Курортний парк (з відвідинами двох музеїв Трускавця). Участь в екскурсії-прогулянці безкоштовна. Приєднуйтесь! Запис в Трускавецькому інформаційному курортному центрі.

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