До Трускавця придивляються туроператори з Іспанії та Португалії

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, до Трускавця з ознайомчим візитом прибула делегація з Королівства Іспанії та Республіки Португалії. Представники туристичних фірм зустрілись з мером міста Андрієм Кульчинським задля обговорення можливості співпраці. Делегація прибула до нашого міста-курорту на два дні, супроводжує її заступник начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський.

Як розповіла представниця агенції «Gala Turizm» Галина Ліснича, в Іспанії та Португалії є чимало бажаючих побувати на відпочинку в Україні. Цікавляться Львовом, Трускавцем та іншими містами Західної України. Разом із Галиною Лісничою знайомитись з Трускавцем приїхав Едуардо Рісторі Гібсон – представник іншого турагентства з Піренеїв. Гостей цікавив повний спектр відпочинку та лікування у Трускавці.

На зустрічі з міським головою Трускавця було обговорено можливість організації авіарейсів з Мадриду до Львова, оскільки ті, які існують виявились, за словами туроператорів, не зовсім надійними.

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