Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3200 грн., з якої повинні бути сплачені усі податки та єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Легалізація заробітної плати сьогодні актуальна з двох причин:

1) збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, у т.ч. до Пенсійного фонду України;

2) соціальні гарантії для найманих працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу.

На сьогодні мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше 15 років.

Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця з 1 січня 2017 року сплачена сума ЄСВ повинна бути не менше ніж 704 грн. (3200 грн. (мінімальна зарплата) х 22% (розмір ЄСВ)).

Якщо працівник отримує зарплату в “конверті” і роботодавець не сплачує із його зарплати ЄСВ, цей період не буде зарахований до страхового стажу найманого працівника, у зв’язку з чим розмір пенсії буде меншим.

Кожен найманий працівник має можливість контролювати нарахування йому заробітної плати зареєструвавшись на Веб-порталі Пенсійного фонду України та щомісячно перевіряти з якої заробітної плати сплачено ЄСВ, яку тривалість страхового стажу йому зараховано.

Таку інформацію він може отримати і безпосередньо в органах Пенсійного фонду України.

Слід пам’ятати, що повна виплата заробітної плати та сплата єдиного внеску – обов’язок кожного працедавця щодо забезпечення соціального захисту своїх працівників.

Шановні роботодавці будьте відповідальними перед людьми, які працюють на Ваш добробут!!!

Трускавецький вісник

Також читайте