Дочинець і Трускавець

Улюбленець читачів, лауреат Шевченківської премії, письменник Мирослав Дочинець у Трускавці не вперше. Теплий прийом письменника в курортній столиці України проходив півтора роки тому, в листопаді 2015-го. Та завжди в радість зустрічатися з автором «Многих і благих літ», «Криничара», «Горянина», «Світована», «Вічника», «Мудрої книги» та ще зо двох десятків творів та збірок. Тим більше, що, як стверджує сам Мирослав Дочинець, спілкування зі спорідненими душами є тим, що стягує благодать, накопичує позитивну енергію.

Запросила Дочинця до Трускавця автор проекту «Перехресні стежки» Анна Литвин. 27 квітня у Трускавці пройшли дві зустрічі з письменником – у Релігійно-просвітницькому центрі імені отця Івана Валюха і в ресторані «Оскар». Цікаво, що обидва рази зали були переповненими. Хоча сам автор не є особою харизматичною, але слухати його хочеться, як і хочеться запроваджувати в життя заповіді карпатського мудреця Андрія Ворона, які допомагають віднайти віру в Бога, здобути душевний спокій, покращити своє здоров`я та додати днів до життя.

Ось і тепер, на зустрічах у Трускавці, Мирослав Дочинець майже не говорить про себе та про те, як писав книги. Натомість він зосереджується на практичних порадах – які продукти є корисними, чи можна пити вино, у чому сила слова, які вартості є справжніми.

«Книга дає внутрішню свободу і примирення зі світом», каже Мирослав Дочинець і продовжує роздуми над темами любові, вірності, достатку, здоров`я, щастя. Втім, сам письменник уникає слова «щастя», кажучи, що його наставник Андрій Ворон це слово не вживав, подібно як не вживав і слів «мрія» та «доля». Набагато кращим є «благодать», воно, як і багато інших давніх слів, не лише має глибинний зміст, а ще й несе потужну енергетику. Тому й молитва Ворона була такою простою: «Боже, забери від мене хиби і хвороби, і дай мені благодать»…

Мандрувати, спілкуватися з приємними тобі людьми, не обжиратися, поступати з іншими так, як ти хочеш, аби поступали з тобою – ці та інші заповіді карпатського мудреця Андрія Ворона, викладені письменником Дочинцем у різних книгах, не є чимось новим. Те саме наказує нам і вічна книга – Біблія. Але людство і далі закриває вуха та очі на очевидні речі.

Прочитана добра книжка залишає зерно, яке може прорости. Невтомний сіяч і далі працює на ниві словесності, їздить Україною не так задля продажу книг, як для зустрічей зі спраглими живого слова, доброго як закарпатське вино. В Трускавці теж слухали Мирослава Дочинця із увагою та наміром взяти щось корисне з цієї зустрічі та його книг. Слухали письменника громадські діячі та представники влади, люди культури та мистецтва, молодь та пенсіонери, освітяни та лікарі. І купували книги, щоб вдома, особливо коли душа буде тривожною та неспокійною, втішити її словами карпатської мудрості, записаної на Срібній землі.

«Многії і благії літа» стали бестселером, перекладеним багатьма мовами світу, у тому числі іспанською, німецькою, японською. Книги Мирослава Дочинця – добрий подарунок для людей, яких шануємо та поважаємо. Сам письменник теж не поїде з Трускавця без подарунка. Лауреату Шевченківської премії на згадку про перебування у Трускавці вручено книгу міського голови Трускавця 2002-2010 років Лева Грицака «Дерева моєї долі». Зроблено це було скромно та без помпезності.

По півтора години тривала кожна зустріч з Мирославом Дочинцем у Трускавці. Але спілкування з такою людиною забагато не буває. Вже завтра, 29 квітня, можна буде попити кави з письменником та взяти автограф у нього в УРБАН-бібліотеці. Початок зустрічі – о 11.00.

Володимир Ключак, фото автора і Тетяни Вінницької

Трускавецький вісник

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