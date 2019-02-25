Доступні ліки за електронним рецептом уже з квітня

By  | 27.02.2019 | Filed under: Акценти

Уряд запроваджує новий, більш зручний механізм отримання «доступних ліків» – за електронним рецептом. Вже з квітня лікарі будуть виписувати тільки е-рецепти на ліки, що включені до урядової програми «Доступні ліки». Е-рецепт дозволить пацієнтам отримувати потрібні їм ліки в будь-якій аптеці, що увійшла в програму, незалежно від того, в якому місті чи селищі був виписаний рецепт. Препарат, виписаний лікарем, наприклад, у Львові, можна буде без проблем отримати за е-рецептом в аптеці Києва чи Одеси.

Щоб отримати «доступні ліки» за е-рецептом необхідно:

1. Звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта, який випише вам е-рецепт на необхідний препарат. На ваш мобільний телефон надійде повідомлення з кодом рецепту. Якщо ви не маєте телефону, лікар роздрукує вам код.

2. Завітати до аптеки, що бере участь у програмі і має на дверях наліпку «Доступні ліки», назвати аптекарю код вашого рецепту, та отримати ваш препарат безкоштовно або з незначною доплатою.

Програма «Доступні ліки» була запроваджена Урядом у квітні 2017 року. На даний час за цією програмою можна отримати 258 препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми, 64 з них є безкоштовними. Отримати доступні ліки можна в кожній третій аптеці в країні. За час дії програми держава відшкодувала вартість ліків за понад 33 мільйонами рецептів та перерахувала аптечним закладам більше 1,7 млрд грн. Уряд планує розширювати програму, кількість доступних ліків буде збільшуватись.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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