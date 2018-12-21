Дрогобицька прокуратура довела у суді неправомірність рішення органу місцевого самоврядування

Здійснюючи представницьку діяльність, прокурори Дрогобицької місцевої прокуратури скерували до господарського суду позовну заяву до виконавчого комітету Дрогобицької міськради та фізичної особи.

Прокурори вимагали визнати недійсним рішення органу місцевого самоврядування, яким, всупереч ст. 18-2 ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (мала приватизація)», прийнято рішення надати особі у приватну власність 234,3 кв м комунального майна у Дрогобичі.

Вказана норма Закону передбачає необхідність покращення орендарем об’єкту нерухомості (на чверть від вартості приміщення). Проте, вказана особа не зробивши цього, все ж приватизувала майно, вартість якого становить понад 335 тис грн. Прокуратура у суді довела неправомірність рішення міськради, а відтак, суд повністю задоволив її позовні вимоги. Суд зобов’язав фізичну особу повернути майно у власність територіальної громади Дрогобича.

Зазначимо, що це рішення суду оскаржується у апеляційному порядку Дрогобицькою міською радою.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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