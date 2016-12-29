Дрогобицькі волонтери передали автомобіль на потреби військовослужбовців

30 грудня у поміч військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО, було передано відремонтований автомобіль “Нива”. Відновлення транспортного засобу стало можливим завдяки дрогобицьким волонтерам і людям доброї волі. У дорогу автомобіль благословив о. Іван Гнатів, Голова комісії у справах капеланства.

За словами дрогобицького волонтера Володимира Бараняка, це вже 54-й автомобіль переданий дрогобичанами від початку війни на Сході України. Волонтери висловлюють подяку о. Івану Гнатіву та о. Ігорю Цмоканичу за постійну духовну підтримку волонтерського руху в Дрогобичі.

Прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ

Трускавецький вісник

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