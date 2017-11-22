Дрогобицький театр побував на «Зірковому листопаді»

By  | 24.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича 21 листопада 2017 року був учасником традиційного театрального фестивалю «Зірковий листопад». З виставою «Звідки беруться діти» Анатолія Крима театр взяв участь у святкуванні 70-річчя  творчої діяльності Мукачівського драмтеатру.

Режисер-постановник спектаклю Олександр Король, народна артистка України Алла Шкондіна, заслужена артистка України Надія Цибульська, актори Катерина Король, Іра Шевчук, Надія Тарасюк та інші учасники вистави ще раз нагадують нам, що народження дитини – це щаслива мить, заради якої варто жити на світі.

Майстерність акторів театру ім. Юрія Дрогобича була відзначена Дипломом фестивалю.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

Оголошення ТВ

  • №78125 Офіційна робота в Польщі
    22.11.2017 | 20:04

    Офіційна робота на території усієї Польщі Польська компанія Peo­ple Work Group Sp. z o.o. (KRS: 0000571893, NIP: 7010503166, REGON: 362302479) це: – Надійна компанія з багаторічним досвідом працевлаштування українців по всій території Польші. – Усі вакансії безкоштовні. – Контракти з перевіреними закладами Польші. – Ми є прямим працедавцем і гарантуємо надійну і стабільну роботу цілий [...]

  • Запрошуємо на роботу
    22.11.2017 | 16:42

    Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу оператора котельні (тверде паливо). Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеУ Трускавці поговорять про Майдан (0)Оголошення для батьків (0)Запрошуємо на п`єсу «Він, вона, вікно, покійник» (0)Трускавчан запрошують обговорити впровадження платного входу в бювет (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви