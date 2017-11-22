Дрогобицький театр побував на «Зірковому листопаді»

Як інформує прес-служба Львівської ОДА, Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Юрія Дрогобича 21 листопада 2017 року був учасником традиційного театрального фестивалю «Зірковий листопад». З виставою «Звідки беруться діти» Анатолія Крима театр взяв участь у святкуванні 70-річчя творчої діяльності Мукачівського драмтеатру.

Режисер-постановник спектаклю Олександр Король, народна артистка України Алла Шкондіна, заслужена артистка України Надія Цибульська, актори Катерина Король, Іра Шевчук, Надія Тарасюк та інші учасники вистави ще раз нагадують нам, що народження дитини – це щаслива мить, заради якої варто жити на світі.

Майстерність акторів театру ім. Юрія Дрогобича була відзначена Дипломом фестивалю.

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