Думки про промоцію

Я радий, що питання промоції курорту турбує багатьох людей у Трускавці, зокрема молодих. Маючи досвід, хочу поділитись ним. Не можна відкидати політику, адже намагання зробити позитивну промоцію курорту – це і є політика, яка повинна об’єднати здорові політичні сили. Хто це повинен зробити? Як би не називався відділ, яка б не була його структура, які б не виділялись кошти на промоцію, що б відділ не доводив і радив керівництву, мусить бути керівництво, яке вміє слухати громаду і працівників, правильно аналізувати ситуацію і об’єднувати політичні сили на вирішення проблеми. Треба визначити з якими силами нам по дорозі, а яким треба протидіяти. Необхідно розуміти, що є сили, які зацікавлені у розвитку курорту і працюють на перспективу, є сили, які намагаються взяти з курорту моментальний визиск, вкладаючи в справу мінімальні кошти, є сили, які хочуть зменшити престиж курорту, а є сили, які зацікавлені у ліквідації курорту як такого. Не сприймайте останнє за алегорію, згадайте викуп і ліквідацію заводу “Галлак”, долотного заводу, Львівського автобусного заводу, багатьох інших заводів у містах Дрогобичі, Бориславі, Стебнику, причини розв’язання конфлікту на Донбасі.

Чомусь більшість думає, що Трускавця це не торкнеться, що наш курорт не має ворогів. І це велика і небезпечна помилка. Якщо не буде політичної волі керівництва, то ніякі щирі бажання молодих активістів не будуть мати результату. Тут треба дивитись, як кажуть, в корінь.

Якщо говорити про методи роботи по промоції курорту, то вони повинні бути різноманітні. Це створення атмосфери приязні до гостей, незалежно від національності, в тому числі до росіян. Адже до нас їдуть в основному ті росіяни, які нам вірять, співчувають, інші, щоб пересвідчитись у брехні путінської пропаганди. Вони і несуть правду про нас до своїх співвітчизників. Нам треба виховати у наших мешканців приязну усмішку на обличчі, у обслуговуючого персоналу закладів подавити сором’язливість вітатися із зустрічними гостями, це надзвичайно важливо!

Участь у виставках обов’язкова, поліграфічна продукція, сувеніри, проектори, монітори, транспорт мусить бути. Українське радіо, преса, телебачення, Інтернет. Наука, висвітлення курортних факторів, результатів оздоровлення.

Згадайте скільки фільмів в минулому році ви бачили про Трускавець по телебаченню, скільки оглядів, новин? Скільки коштів на це виділяла міська рада? Проводове радіо для виборців керівництва міської ради. Центральні канали радіо і телебачення для промоції Трускавця.

При підготовці до святкування 190-річчя курорту домовлено було, що ГКК “Карпати” виготовить фільм. Ми затратили 5 тисяч доларів на виготовлення чудового професійного фільму за необхідними стандартами, який залюбки візьме для прокату будь-яке телебачення, але він виявився нікому непотрібний. Заледве переконали керівництво, що фільм треба презентувати в рамках святкування 190 -річчя, що було включено в програму в переддень святкування. Всі домовленості про прокат фільму наштовхувались на байдужість, бюрократію, недалекість чиновників від влади.

За роки роботи по промоції санаторію “Карпати” я переконався, що найбільш ефективним є популяризація самими відпочиваючими. Для цього треба створювати сприятливі умови для відпочинку і оздоровлення, відповідну атмосферу для відпочиваючих, інфраструктуру. Це я намагався робити і будучи на посаді міського голови.

Кілька днів тому до мене підходять два генерали, які щороку приїздять у наше місто і запитують, що це робиться у Трускавці? Чому закрили верхній бювет? Чому у нижньому бюветі стоять поломані, похилені турнікети, чому бювет не прибирається і у цьому бруді сидить охоронник, кому прийшла в голову думка зробити платний, дорогий вхід? Мені не те, що стало неприємно, а страшно. А вам не страшно, міському голові не страшно?

Промоцію Трускавцю треба робити не в Китаї, а тут, повсякденно працюючи і думаючи в першу чергу про людей і місто-курорт, і це повинно робити керівництво містом. Жертовність молодих активістів без волі керівництва в промоції курорту марна!

Лев Грицак, генеральний директор ГКК «Карпати», голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця, міський голова Трускавця 2002-2010 рр.

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