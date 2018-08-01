Два дні будемо без газу

7 та 8 серпня трускавчани будуть без газу. Про це повідомили в газовій службі. Подача газу на Трускавець буде припинена 7 серпня з 9.00. В цей час проводитимуться щорічні планові ремонтно-профілактичні роботи на газових комунікаціях і обладнанні ГРС-Трускавець. Орієнтовний термін проведення робіт 48 годин. Про можливі зміни дат відключення буде повідомлено додатково.

Як зазначають у газовій службі, пуск газу буде проведено після письмового підтвердження Дрогобицького УЕГГ про готовність газових мереж до приймання газу.

Без газу ці два дні буде і село Станиля.

Також читайте