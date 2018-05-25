Двоє одеситів увірвались у Трускавецьку лікарню, вимагаючи морфін

У Трускавецьку міську лікарню увірвалися двоє туристів з Одеси, вимагаючи у медиків вколоти їм морфін або виписати на нього рецепт. Про інцидент, що трапився у лікарні у п’ятницю, 25 травня, ZAXID.NET розповів головний лікар Трускавецької лікарні Ігор Стасик.

За словами Ігоря Стасика, двоє чоловіків, віком від 20 до 30 років, спочатку з ножем увірвались у кабінет травматолога. Вони вимагали у нього вколоти їм морфін або виписати на цю речовину рецепт. Лікар привів їх до адміністрації, після чого чоловіки забігли в кабінет заступника головного лікаря, а потім у кабінет Ігоря Стасика. Чоловіки, погрожуючи медикам, хотіли отримати наркотичні речовини.

«Один з них явно був у стадії ломки – у такому стані вони на все готові, все можуть витворити. Розповідали, що один з них порізаний чи підстрілений, і відчуває сильний біль. Але вимагали вони конкретно наркотики. Очевидно, що вони добре обізнані із правилами виписки рецептів – говорили вони досить професійно», – розповів ZAXID.NET Ігор Стасик.

За словами головного лікаря, на місце події двічі приїжджала поліція. За першим викликом поліцейські не знайшли у лікарні двох порушників, а після другого дзвінка Ігоря Стасика до поліції правоохоронці повернулись до лікарні, відшукали чоловіків та забрали їх з медзакладу.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, ніхто з медиків не написав заяву на порушників, відтак їх відпустили. Водночас правоохоронці з’ясували, що ці чоловіки – мешканці Одеси.

Катерина Родак, Zaxid.Net

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