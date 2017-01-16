Екс-мер Стебника удостоївся нагороди від Президента

Як інформує газета «Галицька Зоря», 22 січня з нагоди Дня Соборності України у Львівському театрі опери та балети голова Львівської ОДА Олег Синютка вручив державні нагороди мешканцям Львівщини, які долучилися до творення і розбудови незалежної України. Серед нагороджених – і міський голова Стебника 2006-2010 років (з перервою), політв’язень Роман Калапач. Йому вручено орден «За заслуги» ІІ ступеня.

До речі, екс-мер Стебника – не єдиний з нагороджених наших краян. Орденом Ярослава Мудрого нагороджено політв’язня і дисидента Мирослава Мариновича, а орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – редактора радіо «Франкова земля», поета-пісняра, заслуженого діяча культури і мистецтва України Йосипа Фиштика.

Трускавецький вісник

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