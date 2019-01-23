Екскурсоводам проведуть семінар

By  | 31.01.2019 | Filed under: Новини

19 лютого у Львові в приміщенні музею історії релігії пройде семінар для екскурсоводів. Про це інформує наше власне джерело. Семінар триватиме з 10.00 до 17.30. На ньому обговорять гастрономічні цікавинки Західної України, міфи та правду про фортецю Тустань (с. Урич Сколівського району), забудову Львова, історичну постать Станіслава Жолкевського, якому завдячує своє найменування місто Жовква, та ряд інших тем. Участь в семінарі візьме заступник начальника туризму Львівської міської ради Галина Гриник. Семінар організовує та проводить Асоціація екскурсоводів м. Львова та області.

Вартість участі в семінарі – 185 гривень, довідки за тел. 097-492-23-43 (п. Галина).

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