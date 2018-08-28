Єпископи привітали вірних з Днем Незалежності України

24 серпня, у День Незалежності України, у Катедральному соборі Пресвятої Трійці м. Дрогобича відбулась святкова Божественна Літургія, яку очолив владика Ярослав, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, у співслужінні владики Григорія, єпископа-помічники Самбірсько-Дрогобицької єпархії, та місцевого духовенства. Зі словом проповіді до вірних звернувся владика Григорій.

Цього ж дня на міській площі перед ратушею відбулась молитва за Україну, яку очолив владика Ярослав за участі духовенства й вірних м. Дрогобич. Вітаючи вірних зі святом, владика Ярослав сказав: «Незалежність України вимолена вірними, оспівана поетами, здобута довготривалою віковою боротьбою і скроплена кров’ю найкращих синів і дочок України. Ми сьогодні схиляємо голови перед тими, хто поклав своє життя на вівтар Батьківщини в боротьбі за її свободу і незалежність впродовж всіх часів наших визвольних змагань, а особливо під час цієї війни в сучасних умовах яку веде наш народ проти агресора Московії».

Проповідник наголосив, що теперішній час є періодом випробувань для українського народу. «Сьогодні ми повинні не лише згадувати своїх славних попередників, а й мати відвагу стати в їхні ряди. Прикладом нам мають слугувати сучасні герої – полеглі воїни Небесної сотні і тисячі наших військовослужбовців, які щомиті жертвують своїм життям і здоров’ям за єдність і кращу долю України», – наголосив єпископ.

Далі владика назвав дві важливі складові щасливого майбуття України. «По-перше, ми повинні бути патріотами свого народу і своєї держави, та любити їх. Адже патріотизм – це чеснота, продиктована четвертою Божою Заповіддю: «Шануй батька і матір». Україна є нашою матір’ю. Вона – наша єдина, – бо передала нам кров наших предків, мову, культуру, звичаї», – сказав владика Ярослав.

По-друге, кожен має пам’ятати, що любов до Батьківщини проявляється у повсякденній ревній праці та через праведне християнське життя. «Для забезпечення волі і збереження добробуту народу потрібно найперше ревних, побожних громадян, які будуть своїми молитвами і своїм праведним християнським життям, відповідальною працею, своїм частим спілкуванням з Євхаристійним Христом у Святому Причасті, випрошувати у Бога благословення для своєї Батьківщини», – додав архиєрей.

Прес-служба Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ

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