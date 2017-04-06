Файна свічка в URBAN-бібліотеці

Уже весна! Гріє тепле сонечко, прокидається ніжна зелень, перші весняні квіти тішать своєю красою і мимоволі приглядаєшся до пробудження природи, як вперше. Всі в очікуванні свята і дива.

І от одне із див можна було спостерігати в нашій URBAN-бібліотеці на захоплюючому майстер-класі «Великодня свічка». Як із звичайного куска білого спеціального харчового парафіну, при згоранні якого не виділяються шкідливі речовини, народжується казка.

Майстер Орест Нагірський з дружиною Христиною розповідали про те, як ще зовсім нещодавно, більше року тому, захопилися цією справою. І от рік експериментів, спроб і помилок, два ящики зіпсутого парафіну, наполегливості та таланту, і є результат.

Пан Орест до творення дива із воску запросив всіх глядачів. Кожен казав у який колір почергово вмочувати свічку, а потім брався за спеціальні різаки і тут починалася справжня містерія. Зовсім неочікувано розкривалися кольори, і звична свічка у формі яйця чи конусу розцвітала різнобарвними пелюстками.

Майстер запропонував комусь із присутніх спробувати власноруч зробити різьблену свічку, але ніхто не наважився, прийшлось братися мені. І якщо в Ореста виходило все дуже просто та здавалося, що легко, то насправді в мене після всіх етапів вмочування у фарби та витирання від напруги та великої відповідальності аж руки затерпли. А вирізання пелюстків та завитків це справжнє мистецтво, тож декілька разів спробувавши віддала цю справу в руки майстра.

На завершення майстер-класу відбувся розіграш свічки у формі яйця. Щасливий номер випав для Богоноса Ярослава. І пан Ярослав вибрав із виставки собі свічечку, яка йому найбільше сподобалась.

Віра Савка, завідувач бібліотеки-філії № 1 м. Трускавця

Трускавецький вісник

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