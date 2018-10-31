Фільм-переможець Трускавецького кінофестивалю покажуть сьогодні в Європейському парламенті

Сьогодні, 9 листопада, в Європейському парламенті відбудеться показ трьох кінострічок, які поборються між собою за кінопремію Європейського парламенту LUX Prize. Про це інформує наше власне джерело. Одним із цих трьох фільмів є «Гірська жінка на війні» – фільм-переможець VII Трускавецького Міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат» (Гран-Прі фестивалю вручено 4 листопада 2018 р.). Три фільми-фіналісти обрані з 10 претендентів – про це оголосили під час прес-конференції глава Європарламенту Антоніо Таяні та координатор Комітету з культури та освіти ЄС Сільвія Коста.

«Гірська жінка на війні» – спільний фільм України, Ісландії та Франції. Окрім нього до фіналу LUX Prize вийшли «Стікс» Вольфганга Фішера (Німеччина, Австрія) та «Зворотня сторона всього» Міли Турайлиіч (Сербія, Франція, Катар). У кожному з фільмів в центрі уваги перебувають жінки та актуальні теми, які вони зачіпають. Чи це збіг чи цілеспрямована адвокаційна кампанія жіночих організацій та жіночих тем – невідомо.

Стрічка «Гірська жінка на війні» розповідає про 50-річну мешканку Ісландії, яка оголошує війну алюмінієвому заводу через забруднення навколишнього середовища. Також жінка вдочеряє українську дівчину, яка втратила родину у війні на Донбасі. Режисером фільму є ісландець Бенедикт Ерлінґссон.

Окрім Гран-прі та інших двох призів (за кращу жіночу роль та кращу режисуру) на Трускавецькому кінофестивалі «Гірська жінка на війні» отримала приз за музику на LXXI Каннському кінофестивалі і номінована на «Оскара» як кращий європейський фільм.

Переможця кінопремії Європарламенту LUX Prize обиратимуть члени Європарламенту. Церемонія нагородження пройде наступного тижня – у середу, 14 листопада.

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