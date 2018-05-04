Галицькі леви і левиці вибороли вісім медалей на Чемпіонаті світу з хортингу в Латвії

20-23 квітня в Латвії в місті Даугавпілс пройшов уже третій Чемпіонат світу з хортингу. Українське єдиноборство, якому лише 10 років, зібрало на міжнародні змагання найвищого рівня 250 спортсменів з 15 країн. Універсальність і видовищність, великий арсенал прийомів та невелика кількість обмежень роблять хортинг все більш поширеним та популярним у світі. Український вид спорту розвивається в Таїланді та Індії. На турнір приїхали спортсмени з Франції, Алжиру, Вірменії, Азербайджану, сусідніх до Латвії прибалтійських країн тощо. Та найкращою, найсильнішою в хортингу поки що є країна-засновниця – Україна. Збірна України виборола перше загальнокомандне місце на Чемпіонаті світу в Латвії. Кубок за друге місце поїхав у Литву, а трійку лідерів замкнула команда господарів.

Всього в розділах «Двобій», «Форма», «Показовий виступ» у всіх вікових категоріях було розіграно 80 комплектів нагород. У складі збірної України вісім медалей в Даугавпілсі виборола команда «Галицькі Леви» Дрогобицького осередку хортингу Львівської обласної федерації хортингу (тренер Денис Іваницький, Президент Сергій Дідусь). Роман Шуманський в розділі «Двобій» став четвертим серед дорослих у ваговій категорії 60-65 кілограм. Срібло Чемпіонату світу в розділі «Показовий виступ» командний розряд здобули Анастасія Фаль, Семен Фаль, Андрій Дубовий, Діана Спариняк, Віталіна Коссак. Чемпіоном світу в розділі «Двобій» у віковій категорії 8-9 років став Вадим Дудник. Шквал оплесків, найвищі бали та золоті медалі Чемпіонату світу з хортингу в розділі «Показовий виступ» в категорії ветерани здобули Денис Іваницький та Сергій Дідусь.

За підтримку та допомогу у фінансуванні поїздки на Чемпіонат світу в Латвію «Галицькі Леви» щиро дякують ТзОВ «Медіалком» в особі заступника директора Демчука Максима Олександровича, ТзОВ «Еталон Плюс» (керівник Станович Володимир Іванович) та Фітнес-клубу «Прометей» (керівник Сук Сергій Михайлович).

Іра Циган

Також читайте