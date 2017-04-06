Галас «народу»

З виходом у світ автобіографічної книги «Дерева моєї долі» і з повідомленням про відновлення мого членства в Трускавецькій міській організації Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина» опоненти зчинили великий галас, що, зрештою, було очікуваним.

Щоб читач зрозумів, хто зчиняє цей галас, можна було б поставити кілька запитань і задуматись, хто ж цей «народ», що так боїться повернення Грицака до політичного життя.

1. Чи бояться Грицака:

- ветерани війни та праці,

- малозабезпечені мешканці Трускавця,

- члени міської організації інвалідів,

- мешканці, що обслуговуються у терцентрі, і його керівництво,

- працівники Трускавецької міської лікарні,

- трускавецькі діти, що плавають у міському басейні, займаються у комп’ютерних класах,

- вчителі трьох трускавецьких шкіл, Нагуєвицької школи-інтернату,

- вихователі п’яти трускавецьких дитсадків,

- адміністрація Дрогобицької і Стебницької міських лікарень, інших лікувальних закладів району,

- священики і пастори всіх трускавецьких і районних релігійних громад?

2. Чи погано вчинив Грицак, коли, коротко перебуваючи в ПР, на прохання мешканців вулиці Довженка відремонтував міні-стадіон з футбольним, баскетбольним, волейбольним полями, біговою доріжкою, місцями для глядачів, огорожею?

3. Хто хотів би, щоб у Трускавці з ініціативи Лева Грицака не відбувся розпуск міської організації партії регіонів з виходом його та інших членів з її рядів?

4. Кому так не хочеться і так страшно, що Грицак знову в політиці?

Підскажу.

1. В першу чергу це ті, хто попередні п’ять років не давав Трускавцю розвиватися, окрім дерев`яних торгових рядів на бульварі Юрія Дрогобича, захопленні скверу під такі ж лотки біля кінотеатру «Злата», реконструкції виходку під кафе «Органік» в першій санітарній зоні охорони води «Нафтусі», викупу родичами пам’ятки архітектури, будівлі міської санстанції, «освоєння» 18 мільйонів гривень на ремонт нововідремонтованих вулиць Суховолі, Дрогобицька, Городище до Євро-2012.

2. Екзальтовані служаки інформаційного дурману владників, висвітлених вище, які у хворобливому збудженні заявляють, що «Грицак не має права йти в політику!». Отакої! Приватизували політику? Приватизували крім виходка і Україну?

3. Це ті, хто боїться ВО «Батьківщина» у трускавецькому політикумі, бо розуміють, що Грицак підсилить її рейтинг.

4. Окремо про «рицаря-контролера», який від усіх наймудріший, найчесніший, найсправедливіший, найкритичніший, найнезалежніший, та ще й має п’ять освіт, бо одної йому було замало. Нема кому відкрити очі, щоб зрозуміти, хто ж він, чиї інтереси відстоює, за які гроші живе. Прийдеться висловитися мені.

Я з повагою відношуся до партії «Народний контроль» як на вищому рівні, так і до представників її у Трускавці. Але Святослав Грабовський до них не відноситься. А після інтерв’ю, яке він дав «Трускавецькому віснику», він показав своє гниле нутро.

Щось я не пригадую, щоб цей «справедливець» колись контролював п. Р. Козира за ті кричущі протиправні протинародні дії, висвітлені мною вище в п. 1. Чого б це? Задумайтесь, шановні читачі.

«Головна функція нашої політичної сили – контролююча» – з інтерв’ю. З КУН, який має свого лідера у перегонах на міського голову І. Кісака, у нього повне порозуміння, бо «голосують однаково». Може тому і однаково, що «порозумілися»? Те, що І. Кісак ухиляється від виконання зобов’язань по сплаті до міського бюджету коштів за ввід в експлуатацію багатоквартирного будинку – це також непідконтрольна Грабовському справа.

Ротарі, перебування у США… Ой, невже там так добре… Ротація…, був готовий здати мандат депутата, то чому не здав? Це обман, як і обман депутатів Верховної ради про відміну недоторканості. Мавпування.

Виявляється, що за свій молодечий вік він вже встиг побувати за короткий термін з 2010 по 2015 роки у ВО «Свобода», Українській Національній Консервативній партії, Народному контролі. Зараз «приглядається» до КУН чи ще когось? «Для мене партії на даний момент інструмент, за допомогою якого можна робити зміни в суспільстві». Чи може це спосіб заробляння грошей?

Ця екзальтована особа дозволяє собі зневажливо, з претензією на компетентність, обливати брудом нашого всенародно обраного президента. Називає його або психічно хворим, або зрадником держави. «Я запропонував, щоб ця процедура (імпічменту) була запущена». А ти хто такий? Лікар, законодавець, державний обвинувачувач, що маєш право робити такі заяви і висувати звинувачення? Окрім того, що ви є ніхто проти такого державного діяча як наш президент, так ви ще й просто невихована людина, а разове перебування у США – це не вища школа. За такі ваші висловлювання можна притягати до кримінальної відповідальності.

Висловлювання Грабовського про СБУ: «або підконтрольна службам інших країн, або там нефахові спеціалісти». Бач, який фахівець і аналітик. Я б порівняв такого «фахівця» із мильною бульбашкою.

Кожна країна, якого кшталту вона б не була, має свою службу безпеки, без неї держава не може існувати. Там зібрані найфаховіші люди, які щоденно займаються охороною інтересів держави, а в наш час і гинуть на фронті. Ви в підметки їм не годитеся, пане самопризначений контролер.

«У Трускавці мають місце величезні втрати води і їх пов`язують з тим, що окремі великі підприємства (санаторії, готелі) мають або незаконні врізки, або ж прилади обліку в них неналежно працюють … а за це має платити все місто».

Хто пов`язує втрати води з окремими великими підприємствами і готелями? Таке ми вже колись чули. Яке ви маєте право звинувачувати великі чи малі підприємства без підстав, по розповсюджуваних плітках, які ви ж і розповсюджуєте? То ви ще й пліткар!

«Так, була пропозиція піти працювати у водоканал, щоб контролювати комерційні втрати води». Це міський голова Андрій Кульчинський вам пропонував. Та ви не погодились.

«Мені потрібно, щоб це був якийсь підрозділ, де я міг би підібрати людей і ми би разом вирішували проблему». Тут ви відкриваєте свою суть. Контролювати – не мішки носити.

«Моя мрія – це сильна незалежна держава Україна». Ви будуйте її, а я з командою однодумців буду вас контролювати.

…Мене довго вмовляли написати автобіографічну книгу. Прочитавши її, зараз багато людей просить написати другу. До цього часу я такого наміру не мав. Але після цієї брехні у ЗМІ здається, що я вже знаю її тему. Її герої – люди, які будують нову Україну, і людці, що маскують свої підлі личини під «народ».

Лев Грицак, двічі міський голова Трускавця, лауреат Державної премії України, Заслужений лікар України, член партії «ВО «Батьківщина» з 2005 р.

Трускавецький вісник

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