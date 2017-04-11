Голови парламентів країн Карпатського регіону зберуться в червні на зустрічі у Трускавці

By  | 12.04.2017 | Filed under: Новини

Голови парламентів країн Карпатського регіону зберуться в червні на зустріч у Трускавці на Львівщині для обговорення модернізації регіону.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі 11 квітня з міністрами закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком, Угорщини Петером Сійярто та Чеської Республіки Любомиром Заоралеком,  – повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Андрій  Парубій  зазначив, що у кінці червня в Трускавці планується проведення конференції щодо модернізації Карпатського регіону, на яку буде запрошено голів парламентів усіх країн, які входять до нього для спільного обговорення і складення плану заходів.

За його словами,  у регіональної співпраці між країнами у концепції формату «Європа Карпат» є дуже великий потенціал, зокрема, щодо «створення спільної інфраструктурної програми щодо розвитку Карпат, які об’єднують наші країни».

Він звернувся до міністрів закордонних справ Словацької Республіки, Угорщини та Чеської Республіки із проханням підтримати спікерів їхніх країн, аби вони взяли участь у цьому заході.

ЗІК

Трускавецький вісник

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  • Іван

    Єдиний позитив з того зібрання – це чергова популяризація Трускавця. А гроші (не спонсорські а з держбюджету!), котрі потратять на відрядження, проживання в недешевих готелях, харчування, банкети, фуршети, культурну програму для великої когорти наших “діячів” державного, обласного і районних масштабів, могли б витратити не на піз.. дьож і бавлення себе любимих і закордонних гостей а на реальну модернізацію української частини Карпат і накінець все ж таки збудувати хоча б ще один прикордонний перехід чи зробити ту ж дорогу від польського кордону до Трускавця щоб поляки не жахалися, їдучи на відпочинок в “модернізовані” українські Карпати! А закордонні гості і без Парубійових конференцій свої Карпати облаштують. Тим більше що від минулорічного такого ж заходу – результату повний ноль! Як для Трускавця, так і для карпатського регіону!

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