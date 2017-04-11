Голови парламентів країн Карпатського регіону зберуться в червні на зустрічі у Трускавці

Голови парламентів країн Карпатського регіону зберуться в червні на зустріч у Трускавці на Львівщині для обговорення модернізації регіону.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій під час зустрічі 11 квітня з міністрами закордонних справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком, Угорщини Петером Сійярто та Чеської Республіки Любомиром Заоралеком, – повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Андрій Парубій зазначив, що у кінці червня в Трускавці планується проведення конференції щодо модернізації Карпатського регіону, на яку буде запрошено голів парламентів усіх країн, які входять до нього для спільного обговорення і складення плану заходів.

За його словами, у регіональної співпраці між країнами у концепції формату «Європа Карпат» є дуже великий потенціал, зокрема, щодо «створення спільної інфраструктурної програми щодо розвитку Карпат, які об’єднують наші країни».

Він звернувся до міністрів закордонних справ Словацької Республіки, Угорщини та Чеської Республіки із проханням підтримати спікерів їхніх країн, аби вони взяли участь у цьому заході.

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Трускавецький вісник

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