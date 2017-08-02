Громадська рада затвердила 10 проектів бюджету участі, які візьмуть участь у конкурсі

By  | 02.08.2017 | Filed under: Новини

Сьогодні, 2 серпня, в приміщенні залу засідань Трускавецької міської ради відбулося засідання Громадської ради щодо бюджету громадських ініціатив (бюджету участі) міста Трускавця. На ньому були затверджені 10 проектів, хоча 2 з них ще під знаком запитання в плані можливості реалізації. Було вирішено, що проекти, які подавали бюджетні установи (школи, лікарня, територіальний центр тощо), не повинні фінансуватися з коштів бюджету участі, для цього потрібно віднаходити кошти в загальному бюджеті. За 10 проектів одноголосно проголосували всі семеро присутніх на засіданні громадської ради.

За затверджені проекти трускавчани зможуть проголосувати як в Інтернеті, так і особисто – в бібліотеці. Проте кожен зможе подати тільки один голос за великий проект і один голос за малий проект. Таку зміну в положення про бюджет участі внесли члени громадської ради. «За» проголосувало 6 з 11 членів ради (Олег Карпин, Василь Шимко, Леся Соляк, Володимир Ключак, Микола Федоричак та Ігор Пранник). Всього ж на засіданні було 7 членів громадської ради з 11.

Серед проектів, які подані на розгляд – спортивний майданчик біля Стуса, 14 та облаштування огорожі навколо нього, придбання звукового обладнання для духовно-просвітницького центру імені отця Івана Валюха, облаштування автостоянки біля Бориславської, 36, дитячий вуличний комплекс «Дитячі мрії» на Івасюка, 13, облаштування зупинок громадського транспорту на вул. Мазепи та вул. Стебницькій та інші.

Наступне засідання громадської ради з питань бюджету участі відбудеться у понеділок, 14 серпня, о 11.30.

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