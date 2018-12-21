Громадяни похилого віку та гарантії їх соціального захисту

Сьогодні ми поговоримо із директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марією Николаїшин.

- Пані Маріє, напевно варто спочатку роз’яснити, хто є особами похилого віку.

- Громадянами похилого віку є особи, які досягли пенсійного віку, котрий встановлений у статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року. Для цих осіб держава визначила певні гарантії з метою їхнього захисту. Так, зокрема, громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими громадянами, яке додатково гарантується державними цільовими програмами, територіальними та місцевими програмами зайнятості населення. Окрім того, працедавцю заборонено відмовляти особам похилого віку у прийнятті на роботу та звільняти працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку. Зауважу, що переведення працівника похилого віку і працівника передпенсійного віку з одного робочого місця на інше не допускається без його згоди, якщо при цьому змінюються істотні умови праці.

- Чи може працівник похилого віку клопотати перед власником про встановлення неповного робочого дня?

- Незважаючи на те, що для працівників похилого віку застосовується загальновстановлена тривалість робочого часу, на їхнє прохання працедавець може встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

- А чи можуть громадяни похилого віку, які хочуть працювати, скористатися послугами центру зайнятості щодо пошуку роботи?

- У статті 16 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачено, що особи похилого віку, які зберегли працездатність і бажають працювати, у разі звернення до державної служби зайнятості мають право на соціальні послуги з пошуку підходящої роботи, професійної переорієнтації, інформаційні та консультаційні послуги з питань зайнятості населення та соціального страхування.

- Які ще гарантії передбачені для осіб похилого віку?

- Громадяни похилого віку також мають право на пенсію за віком, якщо вони досягли пенсійного віку і мають необхідний страховий стаж. Це право обумовлено трудовим внеском і не обмежується будь-якими обставинами, включаючи наявність інших доходів. У разі, якщо громадяни похилого віку не мають права на пенсію їм, надається державна соціальна допомога. Самотнім громадянам похилого віку, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду, призначається державна соціальна допомога на догляд у розмірі і порядку, що встановлений законодавством. Окрім того, житлові приміщення, які займають громадяни похилого віку, за їх бажанням передаються їм в особисту власність (приватизуються) безплатно в межах встановлених норм згідно з чинним законодавством. Важливо те, що приміщення, котре потребує капітального ремонту, може бути передано у власність громадянину похилого віку лише після проведення такого ремонту. Також громадяни похилого віку забезпечуються земельними ділянками для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва в розмірах та порядку, встановленому законодавством України. Самотні громадяни похилого віку, які мають у власності жилий будинок, звільняються повністю або частково від плати за землю або орендної плати за землю. Такі ж права мають громадяни похилого віку при наявності дачі або будинку в садівничому товаристві.

Ми у загальних рисах окреслили кілька важливих соціальних гарантій, які мають особи похилого віку. У разі, якщо маєте потребу отримати детальну консультацію з даного питання, звертайтеся до бюро правової допомоги. Фахівці бюро приймають за адресами: м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 70, м. Борислав, вул. Адама Міцкевича, 64, м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Центр знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а. Прийом громадян здійснюється з 8.00 до 17.00.

Марія Бойко

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