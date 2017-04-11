Христос воскрес! Чи розумієш, що святкуєш?

Пасха, Воскресіння Христове – найвеличніше християнське свято, яке змінило хід історії людства. Ісус Христос воскрес, як було написано в Писанні – це є перемога над смертю, довершення людського спасіння, яке Бог подарував через жертву Сина Свого Ісуса Христа. Сьогодні кожна людина, яка приймає у своє життя Ісуса Христа та має спільність з Богом, має право на воскресіння з мертвих для вічного життя з Творцем.

Існує проблема у сьогоднішньому суспільстві і заключається вона в тому, що люди не вірять у воскресіння з мертвих. Так було і за часів, коли Ісус Христос був на землі в тілі. Люди відкидають воскресіння з мертвих і при тому вірять у Бога і визнають Ісуса Христа як Божого Сина. Якщо ми приймаємо Бога, тоді маємо і приймати вірою Його Слово та Його обітниці, інакше віра наша стає марною та не має цілі.

«Коли ж про Христа проповідується, що воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорять, що немає воскресіння мертвих? Як немає ж воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес! Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша! Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що воскресив Він Христа, Якого Він не воскресив, якщо не воскресають померлі. Бо як мертві не воскресають, то й Христос не воскрес!» (1 Послання до Коринтян 15:12-16).

Воскресіння Христа – це правда, яку потрібно прийняти і жити нею, адже життя на цій землі не вічне і рано чи пізно ми відійдемо у вічність. Звісно, дияволу вигідно, щоб люди не вірили у воскресіння. Чому? Та тому, що не потрібно ні за що відповідати, зі смертю всьому настає кінець, душа не вічна, роби, що заманеться, бери від життя все… Ця теорія вигідна для диявола, для противника, який ловить людей у свої пастки для загибелі.

«А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого» (Послання до євреїв, 11:1).

Багато людей вважають, що крашанки чи посвячення ковбаси та хрону – це і є Пасха і що потрібно накрити так стіл, щоб він аж ломився від страв і алкогольних напоїв, бо інакше це не свято. Все це лише традиція. яка не наближає і не віддаляє від Бога. Значення має те, чи людина вірить і усвідомлює таке важливе явище, як Воскресіння Христа з мертвих.

Коли людина знає, що чекає на неї попереду, тобто після смерті, знає, що зустрінеться із Богом, тоді і життя у людини інакше. Людина бере відповідальність за власне життя, змінюється через пізнання Божого Слова і має близькі стосунки з Творцем. Людина готується до зустрічі з Ісусом Христом, знаючи, що час невпинно летить і все, що є на цій землі закінчується і є швидкоплинним. Від традицій та обрядів людина переходить до живої віри в Бога. Навернення, християнське життя по Біблії, смерть, воскресіння та зустріч з Христом – це ті речі, які надають змісту в житті. Це те, що стимулює до змін, до того, щоб переглянути своє життя, зробити висновки та прийняти рішення змінитись у образ Христа. Не варто концентруватися на речах земних та марних, бо все людина залишить на цій землі. Голою людина прийшла і такою ж відійде, а все, що можна здобути – це спасіння та воскресіння душі. Ось для чого варто жити та присвятити своє життя, щоб Бога шукати та знайти.

Свято Пасхи – це те, про що ми як християни засвідчуємо, що Воскресіння реальне. Вітаючись “Христос воскрес!” та відповідаючи “Воістинно воскрес!”, ми стверджуємо свою віру. Ці слова не пусті, але їх можна говорити без розуміння і бездумно, просто, бо так говорять. Потрібно вникати у суть того, що ми насправді святкуємо, щоб наші святкування не приносили прокляття у наше життя, щоб ми святкуючи не зневажали Бога та не попирали істину. Життя коротке, отож не витрачаймо його на пусте.

«Отож, очистьте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опрісноках чистоти та правди!» (1 Послання до Коринтян, 5:7,8).

Руслан Цехмейстер

Трускавецький вісник

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