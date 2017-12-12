Гучне звільнення завідувачки Стебницького ДНЗ №26 “Калинка”

Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу молодших медичних сестер. Тел. (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеАфіша відкриття Різдвяної ялинки (0)Програма святкування Новорічно-Різдвяних свят у Трускавці (афіша) (0)Запрошує Святий Миколай (0)Запрошуємо на Андріївські вечорниці (1)

ГАЗОБЛОК розміри : 8-30-60; 10-20-60; 15-20-60; 20-20-60; 30-20-60; 20-40-60. Діє гнучка система знижок. Є можливість доставки бортовими автомобілями та автомобілями з маніпуляторами до 24т Дрогобич, Трускавець, Борислав, Східниця, Стебник, Стрий, Самбір, Старий Самбір, Турка, Сколе, Львів Також працюємо по перерахунку з ПДВ Також читайтеСергій Розора: «Володимир Свєнтицький і Едуард Леонов – свободівці, патріоти, націоналісти чи [...]