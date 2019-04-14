Художник з Трускавця став Заслуженим

Сьогодні, 17 травня, у Львівській ОДА під час урочистостей з нагоди Міжнародного дня музеїв, державними нагородами відзначили представників мистецької сфери. Почесні нагороди вручив голова Львівської ОДА Олег Синютка, інформує прес-служба ЛОДА.

Серед нагороджених – і художник з Трускавця, член Національної Спілки художників України Олександр Ніколаєвський, який удостоєний звання «Заслужений художник України».

Олександр Ніколаєвський народився 6 січня 1956 року в м. Шостка на Сумщині. Закінчив Харківський інститут комунального будівництва за спеціальністю «архітектура». Працює в жанрі станкового малярства та графіки. Живе і творчо працює в місті Трускавець. Роботи Олександра Ніколаєвського неодноразово експонувалися в Художньому музеї Михайла Біласа.

Вітаємо трускавчанина з заслуженим визнанням!

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