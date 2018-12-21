Хулігана взяли під варту

By  | 03.01.2019 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури на стадії судового розгляду у Дрогобицькому міськрайонному суді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави 34-річному мешканцю Борислава, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України (хуліганство). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Як було встановлено досудовим розслідуванням, 02.03.2018 у м. Дрогобич, двоє зловмисників застосували заздалегідь заготовлені металеві прути (арматуру) до 43-річного місцевого громадського активіста, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Обвинувальний акт стосовно мешканця Борислава ще у квітні 2018 року скеровано для розгляду по суті у Дрогобицький міськрайонний суд, проте, судом запобіжний захід так і не був обраний у зв’язку із начебто погіршенням стану здоров’я обвинуваченого.

Зазначимо, що стосовно іншого учасника (невстановленого слідством) матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження, а також вживаються заходи щодо встановлення його місця перебування.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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