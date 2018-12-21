Хворіють на кір нещеплені

Як повідомив 2 січня на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді головний лікар Трускавецької міської лікарні Ігор Стасик, за останній тиждень зменшилася кількість захворювань на ГРВІ та випадки травматизму. А от ситуація з кіром продовжує залишатися складною по всій області. Переважно хворіють невакциновані діти.

З Трускавця в Дрогобицьку дитячу лікарню госпіталізовано троє дітей, хворих на кір, в тому числі двоє юних пацієнтів з Вінницької області, котрі «привезли» кір до Трускавця, приїхавши на відпочинок в один із санаторіїв що й стало причиною захворювання діточок на цю страшну та небезпечну хворобу.

Також читайте