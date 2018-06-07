Інформація по ДТП у Трускавці 3 червня

Суспільного резонансу набула дорожньо-транспортна пригода, що мала місце 03.06.2018 за участю автомобіля марки ВАЗ 2101, який зіткнувся з корпусом №2 Трускавецької міської ради, що на вул. Бориславській у м. Трускавці.

Значна кількість засобів масової інформації поширила недостовірну інформацію щодо вказаної дорожньо-транспортної пригоди та інше.

Враховуючи вищевикладене повідомляю, що за результатом згаданої пригоди ні водій, ні пасажири транспортного засобу не отримали тілесних ушкоджень, а відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з даного приводу не вносились.

Разом з цим, відносно винуватця зазначеної дорожньо-транспортної пригоди складено протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна.

Водночас, при проведеній перевірці працівниками Трускавецького ВП ГУ НП України у Львівській області не встановлено факту перебування винуватця дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, у зв’язку із чим протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП не складався.

Юрій Малахівський, керівник Дрогобицької місцевої прокуратури, старший радник юстиції

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