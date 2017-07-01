Інформація військової прокуратури Західного регіону України по справі засудженого воїна АТО Ігоря Яворського

/До відома громадськості та ЗМІ: деталі по рішенню суду щодо засудження стрільця-гранатометника/

Печерський районний суд м. Києва у відкритому судовому засіданні визнав винним військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 КК України (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинене в умовах особливого періоду).

Доведено, що солдат Я. (ред. – Ігор Яворський), з метою тимчасово ухилитись від несення обов’язків військової служби, восени 2015 року не з’явився вчасно на службу і понад місяць проводив час на власний розсуд. У розташування військової частини боєць повернувся лишень з остраху через кримінальну відповідальність за вчинений злочин.

У ході судового засідання правопорушник вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю.

Враховуючи, що раніше неодноразово судимий військовослужбовець повністю не відбув раніше призначене покарання, суд призначив йому нове покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців.

Довідково: при винесенні рішення суд врахував усі обставини. У тому числі те, що солдат вчинив вказаний злочин в період невідбутої частини покарання за попереднім вироком Трускавецького міського суду Львівської області менше ніж за два роки. Хоча іспитовий строк у нього був три роки.

Прес-служба військової прокуратури Західного регіону України

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