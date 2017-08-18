Інформує Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

Не погоджуєшся з сумою податку на нерухомість – проведи звірку з податковою

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ інформує, що громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у випадку незгоди з нарахованими сумами мають можливість звернутись до органу Державної фіскальної служби та провести звірку даних.

Враховуючи, що бази даних органів ДФС щодо майна, яке перебуває у власності громадян, знаходяться на стадії наповнення, а також розширення кола платників податку на нерухоме майно, можуть виникати розбіжності між даними платника і контролюючого органу. Тому громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення, мають можливість звернутись до державної податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) та провести звірку даних щодо об’єктів нерухомості, їх часток, площі, пільги, ставки та нарахованої суми податку. При цьому, їм необхідно пред’явити оригінали документів щодо об’єктів нерухомості, які знаходяться у їх власності.

У разі виявлення розбіжностей податківці вносять зміни до реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, проводять перерахунок суми податку та вручають громадянину нове податкове повідомлення-рішення. При цьому, попереднє вважається скасованим.

Про звітність в електронному вигляді

Днями в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ проведено сеанс телефонного зв’язку на тему «Подання звітності в електронному вигляді» із завідувачем сектору обслуговування платників Дмитрівим В.З. Пропонуємо вашій увазі відповіді на деякі запитання.

- Чи може ФОП, яка отримала посилені сертифікати відкритих ключів для подання звітності в електронному вигляді, скористатись цими ключами для подання звітності як фізична особа?

- Відповідно до ст. 1 Закону України від 22 травня 2003 року №852-IV «Про електронний цифровий підпис» електронний підпис – це дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних;

сертифікат відкритого ключа (далі – сертифікат ключа) – документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу.

Під час реєстрації для отримання сертифіката ключа заявник (фізична особа-підприємець) надає такі документи:

- заповнена та підписана заява на реєстрацію встановленого зразку та дозвіл на використання персональних даних підписувача для реєстрації підписувача у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД ДФС та формування посиленого сертифікату відкритого ключа;

- паспорт або копію паспорту заявника (копії 1-4 сторінок), засвідчену власноручним підписом власника;

- копія облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО).

При ідентифікації фізичної особи, зокрема з’ясовують:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- дату народження;

- серію і номер паспорта (або іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав.

Отже, ідентифікація фізичної особи стосується конкретно визначеної особи (прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; серія і номер паспорта). Тому фізична особа-підприємець, яка отримала посилені сертифікати відкритих ключів, може скористатись цими ключами для подання звітності в електронному вигляді, зокрема податкової декларації про майновий стан і доходи, як фізична особа.

- Який порядок подання СГ пакетної звітності в електронному вигляді?

- У зв’язку із внесенням змін у формат електронного документа податкової звітності запроваджено пакетне приймання звітності в електронному вигляді.

Пакетом звітних документів вважається певний перелік документів одного типу чи різних типів, що подаються суб’єктом в одному звітному періоді. Пакет повинен містити основний документ звітності та необхідні додатки до нього. Фізично пакетом документів є набір XML-файлів, які називаються згідно з форматом (стандартом) електронної звітності, кожний з яких пов’язаний один з одним відповідними посиланнями, вказаними у тезі.

Граничний час очікування файлів при збиранні пакету 00.00 годин кожної доби. В разі відсутності будь-якого з заявлених або обов’язкових файлів пакету на 00.00 години кожної доби всі інші надіслані файли пакету не приймаються, про що надсилається квитанція. У разі помилок в будь-якому файлі пакету – не приймається весь пакет. Після виправлення помилок необхідно надсилати новий пакет документів.

На офіційному сайті ДФС України в розділі «Платникам податків про електронну звітність» – «Програмне забезпечення» розміщується безкоштовне програмне забезпечення з формування та подання платниками податків податкової звітності, податкових накладних та реєстру податкових накладних в електронному вигляді і (OPZ), доопрацьоване для формування пакетної звітності.

Інструкція щодо формування пакетів звітних документів за допомогою програмного забезпечення по формуванню податкової звітності в електронному вигляді і знаходиться у розділі «Платникам податків про електронну звітність» – «Повідомлення платникам податків про подання електронної звітності» – «До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення».

У зв’язку з цим, для подання звітності в електронному вигляді, необхідно оновити версії програмного забезпечення, що використовується для формування податкової звітності, до версії, що забезпечує пакетне звітування.

«Гаряча лінія» для платників ПДВ

У Дрогобицькій ОДПІ ГУ відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” на тему: «Запровадження системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних».

На запитання платників відповідала начальник відділу адміністрування та контролю за відшкодуванням ПДВ, камеральних перевірок податкової звітності платників території обслуговування Дрогобицької ОДПІ Халавка І.В.

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із запитань, які надійшли від платників податків під час сеансу телефонного зв’язку “гаряча лінія”:

- Ким здійснюється автоматизований моніторинг відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків СМ КОР?

- Моніторинг здійснюється Державною фіскальною службою України на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за формою згідно з додатком до Критеріїв, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо по кожному виду економічної діяльності (Таблиця даних платника податку), якщо комісією ДФС прийнято рішення про врахування такої інформації.

У разі, якщо за результатами моніторингу визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає умовам, визначеним пунктом 6 Критеріїв наказу, – реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 Кодексу.

- Для чого впроваджено систему автоматизованого моніторингу?

- Щоб унеможливити формування фіктивного кредиту та отримання неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету з 1 квітня 2017 року запроваджено механізм зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних. Така система в автоматизованому режимі дозволяє зупиняти випадки безпідставної реєстрації податкової накладної у разі коли постачальник фактично не здійснює господарську операцію, а реєструє виключно з метою надання покупцю необґрунтованої податкової вигоди у вигляді неправомірного сформованого кредиту з ПДВ.

- Як працює система СМ КОР?

- Податкові накладні після введення в ЄРПН та подання запиту на реєстрацію проходить перевірку на оцінку ризиків. Якщо податкова накладна не потрапила під хоча б один критерій (п.5 Критеріїв оцінки) – то відбувається реєстрація, а якщо потрапила то податкова накладна відправляється на моніторинг (п.74.2 ПКУ).

Відбувається моніторинг податкових накладних системою: якщо податкова накладна не потрапила під 2 ознаки фіктивності операцій (п.6 Критеріїв оцінки), то відбувається її реєстрація. Якщо потрапила хоча б під одну ознаку, то її реєстрація призупиняється. В такому випадку підприємству в автоматичному режимі відправляється квитанція про зупинення реєстрації такої податкової накладної. Все це відбувається протягом операційного дня.

Якщо підприємство не погоджується з припиненням реєстрації податкової накладної, то має право подати додаткову інформацію щодо проведених операцій на комісію ДФС.

- Що робити, якщо заблокували реєстрацію накладної?

- Якщо Ви отримали квитанцію про зупинення реєстрації ПН/РК- то маєте право подати на розгляд комісії ДФС інформацію за встановленою формою, яка містить: види економічної діяльності відповідно КВЕД ДК 006:2010; коди товарів згідно УКТ КВЕД, що на постійній основі постачаються або отримуються та коди послуг згідно з ДКПП, що на постійній основі постачаються платником податку.

Згідно з пп.201.16.2 Податкового кодексу України, письмові пояснення та копії документів, платник має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податків протягом 365 календарних днів. Далі такі документи передаються контролюючим органом не пізніше не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до Комісії ДФС. Комісія ДФС У 5-ти денний термін прийме рішення. Документи подаються в електронній формі, відповідно до переліку, за кожною з двох ознак ризику, за якою саме було зупинено реєстрацію Ви дізнаєтесь з надісланої квитанції.

У разі негативного рішення Комісіі ДФС ПН/РК остаточно блокується. Оскаржити це рішення можна у судовому порядку.

- В яких випадках подається додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі?

- Починаючи з 01.07.2017 реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567.

Оцінка ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН здійснюється ДФС шляхом проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування цим Критеріям (далі – Моніторинг).

Моніторинг здійснюється ДФС на підставі аналізу даних звітних показників платника податку, наявної податкової інформації, а також інформації, поданої платником податку за формою згідно з додатком до цих Критеріїв, яка відображає специфіку господарської діяльності платника податку окремо за кожним видом економічної діяльності, якщо така інформація врахована комісією Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (далі – Комісія ДФС).

За інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі ДФС України (http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/301239.html) платник податку у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301 (далі – Таблиця).

Таблиця надсилається виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Електронні формати Таблиці розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Таблиця може бути сформована та надіслана через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС України. Також для формування Таблиці в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Підтвердженням про отримання Таблиці є перша квитанція (квитанція про доставку). Після обробки та розгляду Комісією ДФС Таблиці платнику протягом п’яти робочих днів направляється друга квитанція, в якій зазначається інформація про результат розгляду (врахування/неврахування інформації).

При заповненні Таблиці необхідно зазначити вид економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010), код товару згідно з УКТ ЗЕД, код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010).

- Чи може платник подати додатки до Повідомлення до державної податкової інспекції за місцем обліку. Які дії ДФС після отримання Повідомлення, додатків, Таблиці та їх копій ?

- Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312601формується по кожній податковій накладній чи розрахунку коригування.

До Повідомлення по кожній податковій накладній в обов’язковому порядку додаються у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360101 у форматі PDF копії всіх первинних документів, зазначених у «Вичерпному переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (наказ Мінфіну України від13.06.2017 №567) за конкретним критерієм та бухгалтерську довідку з інформацією про наявність приміщень (власних, орендованих); виробничих потужностей (власних, орендованих); земельних ділянок (власних, орендованих); найманого персоналу (власного, за сумісництвом); доходу від проведення діяльності за попередній період; залишки готової продукції (найменування); залишки сировини (найменування).

При формуванні пакету документів – додатків до Повідомлення форми J(F)1360101 варто враховувати, що розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 мГб.

Завантажити електронні формати Повідомлення та додатки до нього можна через офіційний веб-портал ДФС, розділ «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Сформувати та направити Повідомлення з додатками можна:

1) через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (режим «Ведення звітності»), вхід до якого здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua

2) через офіційний веб-портал ДФС України за допомогою безкоштовного програмного забезпечення ДФС та будь-якого програмного забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту) – за вибором платника самостійно на власний розсуд.

Якщо платник не зумів приєднати до Повідомлення та надіслати всі додатки за вищенаведеним переліком, він може в день відправлення Повідомлення та додатків подати до державної податкової інспекції за місцем обліку копії таких первинних документів в електронній формі у форматі PDF.

Отримані відповідальними особами державної податкової інспекції у платника копії документів будуть направлені на розгляд Робочій групі ДФС в області (підстава: наказ Державної фіскальної служби України від 26.06.2017 №450 «Про затвердження Регламенту комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації»).

Робоча група за результатами розгляду документів направляє відповідний Висновок Комісії Державної фіскальної служби України.

Комісія ДФСУ приймає рішення або про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, або про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН. Рішення надсилається платнику протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до п.п. 201.16.2 п. 201.16 ст. 201 Кодексу.

Про податок на нерухоме майно під час «гарячої лінії»

Враховуючи, що зараз триває кампанія по сплаті податку на нерухоме майно та плати за землю фізичними особами, Трускавецьким відділенням Дрогобицької ОДПІ проведено «гарячу лінію» на тему «Податок на нерухоме майно» із СДРІ ГУ ДФС у Львівській області М.М.Артимко. Пропонуємо вашій увазі деякі запитання та відповіді на них.

- До якого контролюючого органу необхідно звертатись фізичній особі-власнику декількох об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщених в різних населених пунктах, для проведення звірки даних?

- Відповідно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

- Чи буде фізична особа притягуватись до відповідальності за несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо контролюючий орган не надіслав до 1 липня повідомлення-рішення про сплату податку?

- Відповідно до п.п. 266.3.2. п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ).

Якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому ПКУ (п. 54.5 ст. 54 ПКУ).

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу (ст. 126 ПКУ).

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (п.п. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 ПКУ).

Отже, фізична особа – платник податків притягується до відповідальності у разі не сплати узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ.

Додатково, Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ нагадує, що сплатити цей податок платник повинен до місцевого бюджету за місцем розташування об`єкту оподаткування до 29 серпня.

За несвоєчасну сплату накладається штраф від 10 до 20 відсотків суми податкового боргу, а також пеня.

Податок на нерухоме майно обчислюється за 2016 рік, при цьому база оподаткування об`єктів житлової та нежитлової нерухомості обраховується на підставі даних державного реєстру.

Зазначимо, що для фізичних осіб не оподатковуються квартири загальною площею до 60 кв. метрів та житлові будинки загальною площею до 120 кв. метрів. Для різних типів об`єктів житлової нерухомості (квартири, будинки, дачні, садові будинки) – до 180 кв. метрів.

Звітність неприбуткових організацій

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ інформує: 20 червня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.05.2017 за № 653/30521.

Наказом № 469 внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за № 932/29062) та викладено у новій редакції форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організацій (далі – Звіт).

Затвердження нової форми Звіту обумовлено внесенням Законами України від 06 жовтня 2016 року № 1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон № 1667) та від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797) суттєвих змін та доповнень до положень Податкового кодексу України (далі – Кодекс), пов’язаних з оподаткуванням неприбуткових організацій.

Відповідно до статті 46 Кодексу Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) прирівнюється до податкової декларації та складається з урахуванням вимог статей 48, 49 Кодексу.

Оскільки відповідно до положень підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Кодексу у разі недотримання неприбутковим підприємством, установою, організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, ДФС рекомендує подавати Звіт за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду – липень 2017 року у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду.

Довідково. Детальна інформація викладена у листі ДФС України від 19.07.2017 №19001/7/99-99-15-02-01-17 «Про затвердження змін до форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації». Ознайомитися можна за посиланням http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72295.html

До уваги платників акцизного податку!

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ повідомляє, що 06.06.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України №452 «Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального», зареєстрований в Міністерстві юстиції 16 травня 2017 року за №627/30495.

Зазначений наказ розроблено з метою реалізації змін, внесених до статей 231 та 232 Податкового кодексу України Законом України від 21 грудня 2016 року № 1797-ХIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», а також виправлення деяких неточностей в роботі СЕАРП, які було виявлено протягом минулого року.

Нові форми акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та заявки на поповнення (коригування) залишку пального застосовуються з 01.08.2017 року.

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ

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