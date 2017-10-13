Історичний факультет Дрогобицького педуніверситету готується до відзначення срібного ювілею

By  | 18.10.2017 | Filed under: Новини

24 жовтня 2017 року пройде урочисте святкування 25-ліття історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Заходи розпочнуться в будівлі факультету (вул. Лесі Українки) о 10.00, а урочиста частина проходитиме в Центрі душпастирства молоді СДЄ УГКЦ на вул. Шевченка о 15.00.

Історичне відділення після тривалої перерви було відкрито в Дрогобичі у 1992 році, в час, коли в університеті проходив так званий «експериментальний» прийом всіх абітурієнтів, після чого на екзаменах відбувався відсів. Першим деканом історичного відділення, яке через рік трансформувалося у факультет, був світлої пам`яті Михайло Савчин. Протягом 25-ліття існування історичний факультет ДДДПУ закінчили багато відомих в різних галузях людей – історики, археологи, науковці, політики, журналісти, філософи та інші. На даний час факультет очолює професор Леонід Тимошенко. На факультеті працюють висококваліфіковані викладачі, чимало з них є знаними та авторитетними фахівцями не лише в українській науці, але і в історичній науці загалом.

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