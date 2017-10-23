Іван Крулько: «Позитивних змін від нинішньої влади марно очікувати»

By  | 17.10.2017 | Filed under: Акценти

Такого адміністративного тиску на виборах в ОТГ, як здійснює зараз БПП по всій вертикалі, не було навіть за часів Януковича.

Про це під час зустрічей з мешканцями громад Львівщини повідомив народний депутат України, заступник голови партії ВО «Батьківщина» Іван Крулько, інформує прес-служба обласного партосередку.

Зокрема, нардеп Іван Крулько зустрівся з мешканцями Славської, Волицької та Воютицької громад.

«Я постійно у виборчому процесі в ОТГ від «Батьківщини». Так от, можу сказати, що такого адміністративного тиску, як здійснює БПП по всій вертикалі, у тому числі на наших кандидатів від «Батьківщини», не було навіть за часів Януковича. Людей змушують не йти на вибори, змінювати партії», – наголосив політик.

Іван Крулько наголосив, що позитивних змін від нинішньої влади марно очікувати.

«Тому сьогодні громадам у першу чергу треба розраховувати на себе та тих депутатів і голів, які будуть обрані у них в ОТГ і зможуть навести лад на місцевому рівні», – розповів народний депутат.

Для команди ВО «Батьківщина» вибори до ОТГ є ключовими, а тому вся команда максимально підтримує те, щоб громади були самодостатніми.

«Потрібно громадам надати усі повноваження, зокрема і розпоряджання фінансовим ресурсом – у ОТГ мають знати свої видатки і способи заробітку грошей. Важливо, щоб обрані депутати реально відповідали за всі прийняті рішення перед своїми обранцями», – зауважив Іван Крулько.

На Львівщині 29 жовтня відбудуться вибори до восьми об’єднаних територіальних громад. Голова Львівського обласного партосередку ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк розповів, що у всіх громадах беруть участь «батьківщинівці».

«Серед наших кандидатів професіонали у різних сферах, які багато років важко працюють і люблять свій рідний край. А це є запорука того, що саме ці люди зможуть будувати і якісно розвивати свою громаду, в якої величезний потенціал», – наголосив Михайло Цимбалюк.

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