«Карітас» організував Святу вечерю для самотніх та безпритульних

Як інформує прес-служба благодійного фонду «Карітас» Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, 6 січня завдяки небайдужим жертводавцям та волонтерам вдалося нагодувати кутею та традиційними святвечірніми стравами близько 80 одиноких та безхатченків у християнському кафе «Витанія».

Гарного настрою додав вертеп, організований мешканцями спільноти «Наша Хата». З вітальними словами виступили Василь Голод, голова спільноти та о. Ігор Козанкевич, директор БФ «Карітасу». Особливої величі свята надали слова та благословення владики Григорія Комара, єпископа-помічника Самбірсько-Дрогобицької єпархії.

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