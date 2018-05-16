«Карпати» – єдиний санаторій, який здійснює системну промоцію Трускавця в Середній Азії

Готельно-курортний комплекс «Карпати» є єдиним санаторієм Трускавця, який здійснює системну промоцію Трускавця в країнах Середньої Азії. Про це сказав міський голова Трускавця Андрій Кульчинський під час понеділкової оперативної наради 21 травня. Він розповів про триденний візит делегації Львівщини на чолі з головою ЛОДА Олегом Синюткою до Республіки Узбекистан. Представником Трускавця в цій делегації був заступник міського голови, депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький.

Робочі зустрічі за участю делегації ЛОДА проходили у Ташкенті та Самарканді. Зокрема, Олег Синютка обговорив з першим віце-прем`єр-міністром узбецького уряду питання співпраці Львівщини та Узбекистану, а з Самаркандською областю були узгоджені конкретніші напрямки співпраці. Найважливішим питанням, на думку Олексія Балицького, стало погодження питання прямого авіасполучення Узбекистану зі Львовом.

- Єдиний трускавецький санаторій, який системно працює по Середній Азії і презентує в цих країнах наш курорт – це санаторій «Карпати», – зазначив міський голова Андрій Кульчинський. – І особисто керівник санаторію Лев Грицак, і його заступники проводять в цих країнах важливу для Трускавця роботу. Адже вже пройшла зміна поколінь, і не всі, зокрема молодь, знають про Трускавець, про «Нафтусю» та її цілющі властивості. Питання промоції – це те, що об`єднує всіх нас…

Нагадаємо, що делегації ГКК «Карпати» окрім стратегічних напрямків популяризації санаторію та курорту в Україні, Польщі та Азербайджані беруть участь у міжнародних туристичних виставках в інших країнах, зокрема Молдові, Білорусі, країнах Прибалтики. В Середній Азії представники «Карпат» побували у всіх державах, зокрема в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані та Туркменистані. Єдиною неохопленою країною на даний час залишається поки що Таджикистан.

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