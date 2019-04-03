Казкові герої в мультиках

В бібліотеку для дітей м. Трускавця завітали діти старшої групи дитячої установи “Ялинка” з вихователем Лесею Хом’як та учителем-логопедом Оксаною Костів.

Бібліотекар Віра Лучковська ознайомила дітей з книжковим королівством – бібліотекою та розповіла казочку, як правильно поводитись з книжками.

Малюки переглянули відео “Як народилася книга. В гостях у Добрячка”, “Каю бібліотекар” та подивились мультфільм за мотивами казки Л.Українки “Біда навчить”.

Учитель-логопед Оксана Михайлівна провела презентацію міні-проекту “Моя перша книжечка”. Діти за літературними творами придумували творчі розповіді і створювали до них ілюстрації різними засобами зображувальної діяльності.

Знайомство з книгою та бібліотекою викликало у дітей незабутні враження. Малюків привабила бібліотека своїми новими цікавими книжечками і вони після екскурсії приходять з своїми батьками, щоб записатись у бібліотеку.

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