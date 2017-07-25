Кількість квартирних крадіжок у Трускавці зведено до нуля

Протягом липня в Трускавці зафіксовано разючий спад кількості квартирних крадіжок в порівнянні з попередніми місяцями, інформує наше власне джерело. Так, протягом 10-25 липня в місті-курорті не зафіксовано жодної (!) квартирної крадіжки. Причина проста – правоохоронці спіймали, а суд засудив дві групи гастролерів, які працювали в Трускавці за наводкою і грабували квартири. Залишається сподіватися, що на місце засуджених гастролерів не приїдуть інші любителі чужого і не зіпсують трускавецьким правоохоронцям позитивну статистику відсутності квартирних крадіжок.

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