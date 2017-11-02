Комісія обстежила місце утворення нового карстового провалля біля Модрич

By  | 02.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, за повідомленням працівників СГХП “Полімінерал” сьогодні, 2 листопада, виявлено невелике карстове розміром 1х2 м на території Модрицької сільської ради в руслі р. Вишниця. Для обстеження терміново виїхала робоча група у складі представників РДА, міської ради, СГХП “Полімінерал”, відділу поліції, прокуратури, СБУ, Дрогобицького РЕМу, Модрицької сільської ради, науковці.

Першочергово вирішено вжити невідкладних заходів безпеки (обгородження місця провалля та недопущення сторонніх глядачів). Обстеження триває. Про подію невідкладно повідомлене керівництво області. На даний час проходить засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, де серед інших розглядається і це питання.

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