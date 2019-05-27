Козак з Трускавця став абсолютним чемпіоном України з бойового гопака

25-26 травня в СК “Олімпік” (м. Львів) проходив VI Всеукраїнський турнір з бойового гопака “Огонь запеклих не пече!”. Трускавець на змаганнях представляв і в трьох дисциплінах переміг Олег Микулич. Про це в групі «Трускавець. Оперативно» в мережі Фейсбук повідомив тренер юного спортсмена Павло Калита.

Олег Микулич займається бойовим гопаком більше шести років. На турнірі «Огонь запеклих не пече!» він довів, що лише наполеглива праця приносить результати. Хлопець виступав у трьох дисциплінах: «борня» (легкий контакт), «герць» (повний контакт) та «вільний козацький бій» (аналог змагань зі змішаних єдиноборств). Трускавчанин тричі виборював перемогу, ставши в результаті абсолютним чемпіоном України у одному з найпрестижніших турнірів з бойового гопака!

Секція бойового гопака в Трускавці відновила роботу зовсім нещодавно завдяки відомому громадському активісту, воїну АТО, голові ГО «Ковчег» Василеві Шимку.

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