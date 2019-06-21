Багаті традиції має барвиста, розмаїта народно-поетична творчість нашого краю. В пісенному й казковому фольклорі, в історичних переказах, легендах, в обрядах і повір’ях розкривається і втілюється душа народу. Кожен народ має свої легенди. Легенди виховують почуття патріотизму, любов до рідної Батьківщини, повагу до традицій свого народу.

З метою виховання у молоді дбайливого ставлення до культурної спадщини свого народу 19 червня у центральній міській бібліотеці м. Трускавця відбувся краєзнавчий екскурс «Легенди рідного краю». Провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Олександра Пфайфер ознайомила присутніх з легендами краю. Дітям з пришкільного табору СШ №1 припали до душі легенди про наше чарівне місто з глибокою історією, овіяною міфами та легендами. Особливо їм сподобалися легенди, пов’язані з іменами мінеральних джерел Нафтусі та Юзі. По даній тематиці була оформлена книжкова виставка та продемонстровані відеоролики.

Легенди і перекази не тільки допомагають нам краще пізнати минуле, але закликають пам’ятати про нього і передавати з покоління в покоління.

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Трускавецької ЦБС

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